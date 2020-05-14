Смотрите онлайн-премьеру фильма «Мегапожары» 23 мая

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Лесные пожары стали в мире практически постоянной реальностью. Это лето в России обещает стать в этом смысле тоже очень тревожным. Но горят не только леса в Сибири или под Москвой. Леса пылают и в Амазонии, и в Австралии. Всего ежегодно сгорают 350 миллионов гектаров леса, что равно трем площадям Центральной России.

Известная немецкая документалистка Козима Данноритцер сняла об этой проблеме большое кино «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год, 90 мин.). Для этого она отправилась с командой журналистов в США, Канаду, Бразилию и Индонезию, где встретилась с разными людьми — специально обученными борцами с гигантскими лесными возгораниями, с экспертами по дыму и почве, с волонтерами.

На фестивале этой теме будет посвящена и отдельная дискуссия «На пике пожаров», которая пройдет 24 мая.

А 23 мая вы сможете посмотреть на Кольте фильм Данноритцер на двух сеансах — в 12:00 и в 19:00 по Москве.

После сеанса в 12:00 пройдет обсуждение с участием руководителя противопожарной программы Greenpeace России Софьи Косачевой.

После сеанса в 19:00 — Q&A с Козимой Данноритцер.

Ссылки на обсуждения будут в том же материале, и вы легко сможете к ним присоединиться.

Все фильмы фестиваля доступны к просмотру только на территории России.

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