Смотрите онлайн-премьеру фильма «Мегапожары» 23 мая
Лесные пожары — печальное и устрашающее явление мирового масштаба, и Россия не исключение. Можно ли с ними бороться и кто этим занят?
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Лесные пожары стали в мире практически постоянной реальностью. Это лето в России обещает стать в этом смысле тоже очень тревожным. Но горят не только леса в Сибири или под Москвой. Леса пылают и в Амазонии, и в Австралии. Всего ежегодно сгорают 350 миллионов гектаров леса, что равно трем площадям Центральной России.
Известная немецкая документалистка Козима Данноритцер сняла об этой проблеме большое кино «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год, 90 мин.). Для этого она отправилась с командой журналистов в США, Канаду, Бразилию и Индонезию, где встретилась с разными людьми — специально обученными борцами с гигантскими лесными возгораниями, с экспертами по дыму и почве, с волонтерами.
На фестивале этой теме будет посвящена и отдельная дискуссия «На пике пожаров», которая пройдет 24 мая.
А 23 мая вы сможете посмотреть на Кольте фильм Данноритцер на двух сеансах — в 12:00 и в 19:00 по Москве.
После сеанса в 12:00 пройдет обсуждение с участием руководителя противопожарной программы Greenpeace России Софьи Косачевой.
После сеанса в 19:00 — Q&A с Козимой Данноритцер.
Ссылки на обсуждения будут в том же материале, и вы легко сможете к ним присоединиться.
Все фильмы фестиваля доступны к просмотру только на территории России.
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