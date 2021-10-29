Гид по Большому фестивалю мультфильмов

Кадр из фильма закрытия БФМ «Никуко из Рыбацкой гавани» (Япония, 2021), реж. Синдзи Кимура © Большой фестиваль мультфильмов

...

Первое, что надо сказать про XV БФМ, — то, что с закрытием кинотеатров он разделился на две части. Сейчас, с 28 октября по 8 ноября, фестиваль пройдет в онлайн-формате: покупайте абонемент (там, кстати, много возможностей для скидок: студенческих, профессиональных, многодетных и пр.) и смотрите все, что хотите. А в декабре, с 1-го по 15-е, как мы надеемся, БФМ вернется в офлайн и фестивальную программу можно будет посмотреть в кинотеатрах. Но программы отличаются: практически все самые свежие полные метры, фильмы открытия и закрытия будут только в кинотеатрах. Зато юбилейная программа «Хиты БФМ», куда входит десяток лучших полных метров, которые фестиваль показывал за эти 15 лет, будет только онлайн.

Теперь о структуре: самое главное и новое в этом году — конкурсная программа, которая делится на две неравные части. Во-первых, международный конкурс, а в нем отдельно конкурс профессиональной короткометражной анимации (пять подборок), студенческий конкурс (три подборки), детский конкурс (три подборки) и конкурс сериалов (три подборки). А во-вторых, национальный конкурс (пять подборок). Все это судят три солидных состава международного жюри. Кроме конкурса и полных метров есть внеконкурсная детская программа лучшей отечественной анимации последних лет (три подборки) — ее можно смотреть бесплатно, даже не покупая абонемент. Есть документальная анимация (две подборки) и три специальные программы («Новая израильская анимация», «Только для женщин» и «За забором. Фильмы о душевном и ментальном здоровье»). И ретроспектива известной кукольницы и худрука студии «Пчела» Марии Муат (две подборки). Надо помнить, что, во-первых, каждая из программ показывается не в течение всего фестиваля, а в определенные дни и, значит, стоит посмотреть заранее, когда будут доступны те фильмы, что вам хочется увидеть. А во-вторых — что на каждой программе написан возрастной ценз, фестиваль не детский, на нем много программ 18+, так что следить за тем, чтобы дети не посмотрели лишнего, придется самим родителям.

Мультфильмов в программе очень много (поэтому фестиваль и называется Большим), так что вряд ли кому-то удастся посмотреть все. Поэтому я предлагаю несколько маршрутов по фестивалю в зависимости от того, что вам интересно.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU