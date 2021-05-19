Карвай и Criterion: 4K-ревизионизм

© Carlos Renaso

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В летнем кинотеатре Garage Screen — большая ретроспектива Вонга Карвая. Восемь фильмов, которые тут покажут, недавно были реставрированы дистрибьютором Criterion под надзором самого режиссера; многое в процессе подверглось серьезным изменениям (новая цветокоррекция, новое соотношение сторон, новый звук и так далее) — Карвай говорит, что привел это в соответствие с первоначальным замыслом, который было невозможно осуществить из-за технических ограничений. Впрочем, фильмы Карвая всегда существовали в очень разных версиях. В авторской записке к релизу режиссер лишь напоминает, что и кино, и мы уже не те, что прежде, и нет фильма, который можно увидеть дважды.

К 2020-м изменились не только оттенки фильмов — изменилась оптика зрителя. Реставрационная эпопея Карвая — чувствительная манипуляция с нашей памятью о его фильмах: издержки их несовершенных носителей 90-х — нулевых отчасти и остаются теми чертами, в которые мы влюблены. Первым опытом масштабной ревизии для Карвая стал «Прах времен Redux» в 2008 году. Редакция «Великого мастера» для американского проката в 2013-м породила киноманские списки различий между 130-минутным оригиналом и 108-минутной версией Miramax, а также романтическую легенду о загубленном шедевре. Синефилам отвечает Кристофер Дойл: «Не стоит трястись над своими работами, их надо отпустить».

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