«Сны на районе»: расширение пространства кино

Дариуш Стола: «Идея тотального убийства была нацистским вкладом в восточноевропейскую практику погромов»
Польский историк о сложной теме — отношении поляков к Холокосту29 апреля 2020449
На этой неделе выходит второй сезон веб-сериала «Сны на районе. Восьмерка», снятого Андреем Сильвестровым и участниками Мастерской коллективного кино фонда V-A-C. О метафоре и метафизике вынесенной в название проекта «восьмерки» рассказывает Кирилл Адибеков, куратор кинопрограмм V-A-C.
Эта история началась больше года назад как часть кроссдисциплинарного проекта «Расширение пространства. Из центра». Результаты работы мастерской были видны почти сразу, но по-настоящему заметны они стали недавно. В начале марта одноименный альманах короткометражек принял участие в национальном конкурсе фестиваля дебютов «Дух огня», а в апреле «Искусство кино» выложило первую часть веб-сериала на своем YouTube-канале. Вышло или скоро выйдет несколько критических материалов, заметок и интервью (например, тут) — со «Снами на районе» как мастерской коллективного кино что-то прояснилось.
А вот вторая часть названия, пресловутая «восьмерка», пожалуй, нуждается в отдельном комментарии.
За то время, пока шел набор в мастерскую, было проведено порядка 200 интервью: все они снимались на камеру, причем приславшие заявку люди рассказывали свои истории друг другу. Этот прием съемки диалогов на две камеры и называется восьмеркой. Главное условие — соблюдение так называемого правила 180°, при котором обе снимающие камеры остаются вне кадра, тогда как у смотрящего создается иллюзия неразрывности действия и до некоторой степени присутствия. Можно добавить, что этот прием позволяет зрителю поочередно ассоциировать себя с говорящими и является одним из основных элементов грамматики традиционного киноязыка. Впрочем, с последним «Сны на районе. Восьмерка», скорее, заигрывают. Веб-сериал — это посткино. Или вообще не-кино.
8 — это, по сути, и знак бесконечности. Отсюда и другой лейтмотив серий — круговые панорамы, безостановочное кружение на одном месте, бесконечный roundabout. В одном из эпизодов, не вошедших в окончательный монтаж, Сильвестров и оператор Даниил Фомичев используют для этой цели карусель, причем выходом из кругового движения здесь становится движение по той же оси, но в обратную сторону. Круговая развязка (по аналогии с кинематографической «восьмеркой») — один из основных элементов европейского транспортного мышления. Знакомое вестибулярное ощущение прямо ассоциируется с Италией и, например, Францией. В свою очередь, roundabout часто встречается в кино. Причем в некоторых случаях он становится не только местом действия, но и действием как таковым. Самый радикальный пример — «Слишком рано — слишком поздно» Даниэль Юйе и Жан-Мари Штрауба (1981). Машина, в которой установлена камера, описывает круги по площади Бастилии. Уникальный план-секвенция длится столько, сколько и бобина 16-миллиметровой пленки. Отсутствие закадрового текста или музыки не позволяет отвлечься, и движение камеры переходит в физическое ощущение. Здесь (как и везде) Штраубы, в первую очередь, дидактичны. У фильма всегда есть задача. В случае «Слишком рано — слишком поздно» она сформулирована уже в названии: революции происходили либо слишком рано, либо слишком поздно, но никогда — в нужный момент. История кружится и не может остановиться. (Интересно в этой связи вспомнить оформление метропоезда московской кольцевой линии осенью 2018 года — «Россия, устремленная в будущее» в то же самое время обречена на вращение.)
В «Удалить историю» Бенуа Делепина и Гюстава Керверна (2020) круговая развязка становится поводом к разрыву — бунту против правил движения. Доведенные до отчаяния персонажи фильма выезжают в центр круга, существующий вне движения и тем самым это движение задающий. Впоследствии этот жест позволит им объединить усилия и вернуть контроль над собственными жизнями. Метафора ясна: те, кто выброшен на обочину жизни, могут оказаться в ее эпицентре. Главное — найти тот самый правильный момент. Правда, и история, о которой здесь идет речь, имеет иной масштаб. Это квазичастная история, творимая в социальных сетях и влияющая на рейтинги в приложениях. Тот самый след, оставляемый каждым из нас в цифровом пространстве и хранящийся на сторонних серверах.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Впервые за полвека в Москве ставят «Енуфу» Леоша Яначека. Что вы знаете об операх великого чеха?
18:01«Стрелка» запускает подкасты с лекциями
17:04Продолжается серия «Креативные индустрии и пандемия»
16:00БДТ перенес майские спектакли на осень
14:11Мария Мороз прочитает онлайн-лекцию «Юрий Анненков и русский авангард»
13:42Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку медиковВсе новости
Польский историк о сложной теме — отношении поляков к Холокосту29 апреля 2020449
Продолжение тюдоровской трилогии Доницетти из Мет, два «Корсара» и «Кровавая монахиня»29 апреля 2020722
Почему театр на онлайн-карантине похож на генерала Чарноту из булгаковского «Бега»28 апреля 20201568
Новые альбомы Tesla Boy, Bicycles for Afghanistan, Zerolines, Phurpa и другие примечательные релизы месяца28 апреля 20201146
Сериал о казненных королевах от Мет, Пьер Булез дирижирует, Хельмут Лахенман рассказывает28 апреля 20201849
Андрей Россомахин к 150-летию со дня рождения «вождя мирового пролетариата»28 апреля 20201060
Пьеса Романа Осминкина27 апреля 20201544
Константин Зарубин об обычном шведском городе, который обещает и дает тебе необычное: уверенность в завтрашнем дне с ощущением, что ты дома27 апреля 20201982
«Кармен»: Мартин Кушей или Каликсто Биейто? «Аттила»: Ильдар Абдразаков или Эрвин Шротт? Решайте сами27 апреля 20201918
COLTA.RU заглядывает в новую лабораторию журнала «[Транслит]»24 апреля 20202793
Луис Кальдерон, директор культурного пространства La Tabacalera в Мадриде, верит, что пандемия пойдет на пользу искусству, — и дает рецепт фирменного гаспачо24 апреля 20202291
Дмитрий Кузьмин о стокгольмском синдроме в российском обществе24 апреля 20203213