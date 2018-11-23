Похищение Ким Чен Ына, злоключения Орсона Уэллса, Кенкен и инопланетяне

«Другая сторона ветра» («The Other Side of the Wind») / «Меня полюбят после моей смерти» («They'll Love Me When I'm Dead»)Режиссер Орсон Уэллс / Режиссер Морган Невилл

Возможно, самый важный фильм этого года — восставшая из производственного ада работа Орсона Уэллса, с которой тот пытался (неудачно) вернуться в Голливуд. Главный герой «Другой стороны ветра» — режиссер Джейк Ханнафорд (Джон Хьюстон), престарелый мастодонт, который попытался (неудачно) вернуться в Голливуд.

И сценарий Уэллса, и отдельные фрагменты фильма были уже давно доступны всем интересующимся (сам режиссер смонтировал около 50 минут), но они не могли похвастаться хорошим качеством или какой-то концептуальной законченностью. После многолетних юридических неурядиц именно Netflix собрал вместе все оригинальные материалы и завершил постпродакшен. Джазовый и спонтанно звучащий саундтрек написал Мишель Легран, который уже был композитором другого фильма Уэллса — «Фальшивка». Изъян «Другой стороны ветра» — незавершенность — становится преимуществом: «новый» старый фильм, смонтированный спустя много лет после смерти автора, представляет собой идеальный пример work in progress. Орсон Уэллс заявлял, что этот фильм — о смерти кинопроцесса; по иронии судьбы, «Другая сторона ветра» вышла сразу на Netflix, миновав широкий прокат. Подробнее о фильме читайте здесь.

На закуску стриминговый гигант слепил документалку о неудачах, сопровождавших съемки фильма. Тут и краткая история предательства режиссера большими студиями, и рассказ в деталях о тех, кто был еще замешан в производстве: Богданович приютил неблагодарного Уэллса у себя дома, оператор Гэри Грэвер много лет работал на износ и параллельно снимал софт-порно, любовница и соавтор Оя Кодар играла одну из главных ролей и плюс ко всему помогала с финансированием.