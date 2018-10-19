«Маникарника» Сергея Урываева — онлайн-премьера

Новый показ совместного проекта Кольты и онлайн-платформы «Пилигрим» — травелог Сергея Урываева. Вынесенная в название фильма Маникарника — ритуальная набережная в Варанаси, где индуисты традиционно проводят кремации. Снимать сам процесс кремации нельзя, но режиссеру удалось зафиксировать на камеру подготовку к нему, которая проходит под звуки индийской раги, — и на заднем плане композиционно выверенных общих планов фильма то и дело виднеется дым от костров.

Это медитативное наблюдение с долгими панорамами: камера рассматривает архитектуру, национальные одежды, документирует небольшие сценки из жизни, не забывая отметить эффектную цветовую гамму. Мы не видим туристов, только одного — камера как будто неожиданно встречает бледного молодого человека с тонкими чертами лица. Следуя за ним, оператор вдруг останавливается — герой уходит вдаль, сливается с толпой; кадр длится, пока он совсем не пропадает из виду. И тогда камера сворачивает в переулки и находит там других героев — святых с айфонами, полуголых юродивых-садху. Они рассказывают легенды о Шиве, о нирване, перерождении души, Вселенной и смерти. Но вот мы снова встречаем одинокого путешественника. Он идет к берегу Ганга, сидит в кругу индуистов, рассматривает вещи в лавках и рисует. Кульминацией этой медитативной картины становится появление у героя спутницы.

Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме» — там можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!