Новые кинопоказ и экскурсия программы «Кино глазами инженера» пройдут 22 сентября среди небоскребов Москва-Сити. На 58-м этаже башни «Империя» покажут «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Начало экскурсии в 19:00.

«Ночной дозор» (2004)

Режиссер Тимур Бекмамбетов

Во времена абстрактной, но седой древности, когда все ходили в доспехах и поминутно ввязывались в эпические сражения, темные и светлые силы заключили договор. Светлые силы создали Ночной дозор, чтобы следить за силами мрака, а темные силы — Дневной, чтобы контролировать свет. Спустя столетия, в 1992 году, молодой человек по имени Антон Городецкий пришел к колдунье, чтобы приворожить бывшую жену, и внезапно для себя стал сотрудником Ночного дозора. Прошло 12 лет. На дворе — 2004-й, и теперь Антону предстоит спасти мальчика Егора от вампиров, избегнуть мести со стороны Темных, а также предотвратить надвигающийся на Москву апокалипсис, который должно вызвать проклятье, наложенное на симпатичную медичку Свету. «Жил на свете Антон Городецкий, бросила жена, он грустил не по-детски…»

Выходу «Ночного дозора» на экраны предшествовала мощная рекламная кампания. Фильм объявлялся «первым русским блокбастером», а дикторы Первого канала бодро сообщали о планах создателей покорить американский прокат. С тех пор прошло 14 лет, в России и Москве многое изменилось, на экраны успело выйти продолжение с теми же актерами, а Тимур Бекмамбетов снял сомнительный сиквел «Иронии судьбы», уехал в США и поставил там новую (и не самую удачную) версию «Бен-Гура». Но что же «первый русский блокбастер»? Пересматривая картину спустя годы, все больше замечаешь резкий монтаж, постоянное перепрыгивание из сцены в сцену, беспощадный продакт-плейсмент и какую-то внутреннюю пустоватость. Однако теперь появилось и что-то еще.

© Базелевс-продакшн

Вроде бы все то же, что и сейчас. Но все эти рынки, недовольные старушки в смешных кепочках, сотрудники милиции, группа «Звери» и группа Uma2rman принадлежат совсем другому времени. Глядя на обрывки сцен, в которых потертые светлые маги жалуются на быт и сражаются со злом, разъезжая по городу на стареньком «ЗИЛе», невольно вспоминаешь популярные в то время милицейские сериалы. Что там было? «Убойная сила»? «Каменская»? «Тайны следствия»? Вроде бы полицейских сериалов и сейчас полно, но как-то… все иначе. И даже постоянно попадающие в кадр марки всего на свете уже не раздражают, они, скорее, напоминают об ушедших в прошлое бесконечных рекламных щитах и ларьках вокруг метро. Да и сама идея снять «первый русский блокбастер», чтобы «не хуже, чем там», в эпоху «Викингов», «Скифов» и «Коловратов» выглядит чем-то вроде романтического стремления Москвы 20-х подражать Нью-Йорку. Кино стареет, но никто не говорил, что это происходит так быстро. И вот уже темный маг Завулон выглядит чем-то вроде героя из фильма с Верой Холодной.

Жил на свете Антон Городецкий… И правда, когда-то жил.

© Базелевс-продакшн

Москва-Сити

В самом начале 1990-х в бедной постперестроечной Москве возникает идея построить целый комплекс небоскребов, чтобы как в Лондоне или Гонконге. Архитектор Борис Тхор, соавтор арбатских «книжек» и спорткомплекса «Олимпийский», предлагает мэру Лужкову утопический проект. Небоскребы расположены по дуге, те, что у реки, — пониже, чтобы не загораживать вида отдаленным от берега соседям. В центре — парк.

Мечты Тхора разбились о суровую капиталистическую реальность. Получив участок, каждый инвестор стремился извлечь максимальную выгоду. Небоскребы росли, ширились в плечах. В центре вместо парка возник многофункциональный комплекс из гостиницы, торгового центра и концертного зала.

Получилось единственное, что могло получиться. Никому никогда не удавалось создать ансамбль небоскребов. От Нью-Йорка до Шанхая, от Лондона до Дубая — небоскребы всегда растут спонтанно, формируя урбанистические джунгли. То же самое случилось и в Москве.

В этих джунглях есть яркие растения. Башня Mercury City уступчатыми формами и стеклом цвета полированной меди отсылает нас к ар-деко — времени расцвета роскошных американских небоскребов. «Эволюция» ломает привычные представления об архитектуре, из твердой башни превращаясь в скрученную пружину.

Комплекс «Москва-Сити» проектируется и строится ровно столько, сколько существует Российская Федерация. Во всей своей противоречивости он стал, пожалуй, самым ярким архитектурным символом того, как поменялась наша старая молодая страна.