Что смотреть на «Послании к человеку»?

15 сентября в Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Послание к человеку». Его программа традиционно более чем обширна: кроме русского дока тут предпоследний фильм Ван Бина («Госпожа Фан») и последний — Паоло Соррентино («Лоро»), каннский победитель «Магазинные воришки», ретроспектива Джема Коэна (интервью с режиссером можно почитать тут), «Бесконечный футбол» Корнелиу Порумбою, «День Победы» Лозницы (вот большой текст Олега Аронсона о фильме). Эти фильмы даже не нуждаются в особом представлении. А о других — неочевидных, но не менее стоящих — картинах фестивальной программы читайте в нашем гиде по «Посланию».

Программа «Сопротивление. 1968—2018»

Как известно, парижский «красный май» 1968 года начался в феврале, когда решением правительства де Голля с поста директора Французской синематеки был снят еe основатель Анри Ланглуа. Совместные митинги режиссеров «новой волны» вместе с рассерженными студентами тогда окончательно политизировали и тех, и других. Через несколько месяцев пламя восстания с баррикад Латинского квартала перекинется на заводы и фабрики, приведя к самой крупной забастовке в истории Франции. Миф о 68-м неотделим от кинематографа. Но интенция программы «Сопротивление. 1968—2018» не в поддержании этого мифа, а в том, чтобы обнаружить внутренние противоречия происходивших тогда событий, логику и последствия прерванной революции, казалось, чуть было не разгоревшейся не только во Франции, но и в ФРГ, Италии, Чехословакии, США, Латинской Америке, Японии и даже Югославии. Отсюда широкая география фильмов программы.

Не обошлось без центральных кинодокументов происходивших событий: классического контррепортажа об антивоенном марше на Пентагон Маркера и Рейшенбаха («Шестой фасад Пентагона»), коллективных кинолистовок, снятых во время парижских событий, части которых будут демонстрироваться перед каждым сеансом программы («Синетрактс», в создании которых принимали участие и Годар, и Гаррель, и Рене, и тот же Маркер), или недавно найденного «Актуа 1» Гарреля, чьи уничтоженные, как считал режиссер, кадры он пытался воспроизвести в «Постоянных любовниках».

Будут ранние фильмы Фароки и Битомски, учившихся и снимавших в тот момент вместе с будущим бойцом немецкой «Фракции Красной армии» Хольгером Майнсом («Слова председателя» и «Джонсон и Ко. и кампания против бедности»). Само собой, есть тут и Годар времен группы «Дзига Вертов»: его самый едкий и в то же время меткий полнометражный комментарий по теме, наиболее зрительский фильм со времен «Китаянки», сохраняющий в то же время всю свойственную маоистскому периоду его творчества радикальность, — «Все в порядке» о захвате рабочими колбасной фабрики.

Из менее очевидного — милитантная японская кинопоэзия «Станция Синдзюку» Мотохару Джонучи и центральная работа одного из ключевых, но малоизвестных представителей японской политической документалистики Синсукэ Огавы — «Битва за освобождение Японии. Лето в Санридзуке» (подробнее о режиссере — тут).

1968-й сопротивляется упаковке в четкие исторические трактовки и категории, поэтому половина сеансов программы — современные фильмы. «Штурмуя небеса» Франческо Мунци, премьера которого прошла в 2016 году в Венеции, полностью, без закадра смонтирован из хроники развития левого движения в Италии 1967—1977 годов, вплоть до знаменитого похищения и убийства итальянского экс-премьера Альдо Моро «Красными бригадами», и показывает события прошлого с точки зрения сегодняшнего зрителя, настроенного критически, аналитически — но все же небезразличного.

Прошлогодний «Когда наступает “сейчас”» бразильца Жуана Морейры Саллеша — пример монтажной эссеистики, рассматривающей диалектические закономерности большой истории через призму истории личной. А последний на данный момент фильм представителя современной экспериментальной политической документалистики Сильвана Жоржа, родившегося в 1968 году, — «Париж — это праздник. Фильм в 18 сериях» — прямого отношения к 68-му не имеет, но тем не менее выступает мостом между событиями 50-летней давности и сегодняшним днем.

Чтобы помочь осмыслить все увиденное, 22 сентября в рамках программы в здании Факультета свободных искусств и наук СПбГУ (ул. Галерная, 58—60) пройдет научная конференция, в которой примут участие историки, философы, теоретики и практики искусства и кино. Доклады участников будут посвящены разным аспектам политического, теоретического и культурного наследия 1968 года, а также различным жизненным и художественным практикам сопротивления.