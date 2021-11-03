Деревянный фонтан

Андрей Красулин на фоне графики 2020 года на выставке «Практика, процесс, срез» в ММОМА. 2021 © Предоставлено галереей pop/off/art

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До 21 ноября в ММОМА при поддержке галереи pop/off/art открыта выставка скульптора и живописца Андрея Красулина — «Практика, процесс, срез». Крупнейшая ретроспектива художника, которому на днях исполнилось 87 лет, включает больше 200 произведений. При всей монументальности своего языка Красулин всю жизнь стремился работать в русле «бедного искусства», оставаясь на обочине Союза художников.

Сейчас, когда минимализм постепенно сходит со сцены, кажется почти невозможным найти к нему новые подходы. Однако это удалось команде кураторов: Мария Доронина, Серафима Кострова и Дмитрий Пошвин смогли выстроить выставку как многосложную инсталляцию, где зритель не следует от начала к концу, а путешествует между разными атмосферами, разными сгустками формы и материалов. Выставка раскрывает удивительный факт: главное качество работ Красулина — это их театральность. Летучие соединения грубых и выразительных материалов кажутся огромной опустевшей декорацией, метафорой послевоенной истории.

В этом материале кураторы выставки и близкие художника рассказали COLTA.RU о некоторых самых необычных произведениях в экспозиции.

Кураторы выставки Дмитрий Пошвин, Мария Доронина и Серафима Кострова © Предоставлено галереей pop/off/art

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