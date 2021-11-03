 
3 ноября 2021Искусство
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Деревянный фонтан

Как смотреть ретроспективу Андрея Красулина в ММОМА

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  • Bigmat_detailed_pictureАндрей Красулин на фоне графики 2020 года на выставке «Практика, процесс, срез» в ММОМА. 2021© Предоставлено галереей pop/off/art
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    До 21 ноября в ММОМА при поддержке галереи pop/off/art открыта выставка скульптора и живописца Андрея Красулина — «Практика, процесс, срез». Крупнейшая ретроспектива художника, которому на днях исполнилось 87 лет, включает больше 200 произведений. При всей монументальности своего языка Красулин всю жизнь стремился работать в русле «бедного искусства», оставаясь на обочине Союза художников.

    Сейчас, когда минимализм постепенно сходит со сцены, кажется почти невозможным найти к нему новые подходы. Однако это удалось команде кураторов: Мария Доронина, Серафима Кострова и Дмитрий Пошвин смогли выстроить выставку как многосложную инсталляцию, где зритель не следует от начала к концу, а путешествует между разными атмосферами, разными сгустками формы и материалов. Выставка раскрывает удивительный факт: главное качество работ Красулина — это их театральность. Летучие соединения грубых и выразительных материалов кажутся огромной опустевшей декорацией, метафорой послевоенной истории.

    В этом материале кураторы выставки и близкие художника рассказали COLTA.RU о некоторых самых необычных произведениях в экспозиции.

    Кураторы выставки Дмитрий Пошвин, Мария Доронина и Серафима КостроваКураторы выставки Дмитрий Пошвин, Мария Доронина и Серафима Кострова© Предоставлено галереей pop/off/art

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