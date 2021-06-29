Фестиваль набережных

Еловые субмарины легли на песчаные берега Волги. С 7 по 20 июня в Самаре проходило масштабное мероприятие с богатой программой под названием «ВолгаФест»: его посетили 300 тысяч человек. Рассказывает Евгения Гершкович.

Межрегиональный мультиформатный фестиваль на открытом воздухе существует уже с 2016 года. Согласно легенде, идею его проведения подкинул Марат Гельман, отдающий именно культуре ключевую роль в развитии региональной политики. Правительство Самарской области с тех пор регулярно в июньские выходные разбивает на набережной фестивальный городок и силами единомышленников устраивает для горожан и гостей праздник из «всего, что под рукой».

За отчетный период этот глобальный проект абсолютно точно успел обрести статус бренда Самары. «ВолгаФест», что нынче особо ценится, очень «инстаграмабл» и селфиориентирован. И вообще для города он — весьма эпичное событие.

Всякий раз организаторами обозначается новая тема. Хедлайнерами фестиваля 2017 года, когда темой была «Навигация на реке и в городах», выступили разные российские уличные театры и театр Quidam из Франции. В 2018 году под девизом «Будущее» совместно строился, а затем разрушался большой картонный маяк «Фара фара» по проекту французского художника Оливье Гростета.

Громким событием «ВолгаФеста» 2019 года стал художественный проект Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности» — 18-метровая инсталляция под парусом, лауреат премии Cartier. В тот год публика побывала на концертах групп «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», On-The-Go, «Пасош», Juno 17 и Кирилла Рихтера.

© Евгения Гершкович

Пятый «ВолгаФест» в 2021 году объединила тема «Движение навстречу». Мероприятие стало «точкой соединения прогрессивного и консервативного стремления в будущее, любви к прошлому, урбанизированного левого берега Волги и природного правого, бурных дней и атмосферных ночей». Именно так сформулировали концепцию организаторы фестиваля, продюсер Михаил Савченко, режиссер Сергей Кривчиков, арт-директор Анастасия Альбокринова.

Режиссура и проведение подобного большого и сложного действа — целое искусство. И всякий раз публике предлагается что-то новое. Основное содержание фестиваля заключено в совместной творческой деятельности, вовлеченности зрителя. Творческая синергия, одним словом.

«ВолгаФест» — коллаж, в котором непросто разобраться. Каждое из событий глубоко продумано и ценно по содержанию, и каждое достойно отдельного внимания. Жаль, что проходят они одновременно. Невольно вспоминается анекдот про обезьянку, оканчивающийся фразой «А мне хоть разорвись!». А ведь рядом с фестивальными мероприятиями — пляж, манящий плеск волжской воды, не говоря уже об уединенных островах.

В этом году площадка была разбита на резиденции главных волжских городов: Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Казани. Здесь происходили самые разные события — от варки варенья по историческим рецептам, сторителлинга о ночи — третьем времени жизни города, в данном случае Саратова, — до лекции о том, как отдать инициативу людям и зачем это делать.

В блоке мероприятий, посвященных дизайну, известный урбанист Аркадий Гершман рассуждал на тему «Общественные пространства как новая ценность городов». Наталья Фишман-Бекмамбетова, помощник президента Республики Татарстан, поделилась инструментами реализации масштабных градостроительных проектов. Виталий Стадников, главный архитектор Центра планирования и проектирования инфраструктуры и городской среды, поговорил с аудиторией об авангарде и ландшафте в пространстве повседневности.

© Евгения Гершкович

В рамках проекта «Общее решение» была произведена покраска старой стены Самарской ГРЭС. За это отвечал берлинский уличный художник Кристиан Аве, ученик Георга Базелица и Герхарда Рихтера. Метафорический смысл своей инсталляции на самарской набережной длиной 220 метров мастер обозначил названием «Преодолевая границы. Легкость бытия».

Известные поэты и перформеры Михаил Чевега, Герман Лукомников, Анна Русс и Андрей Родионов сразились один на один на сцене «Костровая палуба», читая стихи на заданные темы.

На плавучей сцене с успехом прошел концерт Самарского театра оперы и балета.

Третьяковская галерея, филиал которой с недавних пор функционирует в Самаре, устроила на «ВолгаФесте» площадку под названием «Место под солнцем». Ведущими специалистами Третьяковки Ириной Горловой и Сергеем Фофановым были прочитаны лекции, посвященные кинетическим практикам и творчеству Вячеслава Колейчука. Совсем скоро в Самаре появится скульптура знаменитого кинетиста.

Театр «Балет Москва» под руководством Елены Тупосевой привез в Самару спектакль — лауреат премии «Золотая маска» «Кафе Идиот» в постановке Александра Пепеляева.

С Шумовым оркестром выступил музыкант Петр Айду. На «Главной палубе» прошел концерт группы Евгения Федорова Optimystica Orchestra.

© Евгения Гершкович

«Картония» устроила настоящий парад, пронеся свои декорации из картона вдоль набережной.

Апофеоз феста — уже на закате: долгожданный концерт группы «СБПЧ» и аттракцион с участием австрийского слэклайнера Фриди Кюне, прошедшего по канату вдоль набережной. Конечно, все ждали, что канатоходец пересечет всю Волгу, с одного берега перебежит на другой, но ветер не дал возможности укрепить стропу. Отчасти, признаюсь, я выбралась в Самару и за этим зрелищем.

Но я благодарна «ВолгаФесту». Это были дни, густо насыщенные музыкой, театром, искусством, поэзией, архитектурой и магией Волги, настоящая ода жаркому самарскому лету.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.