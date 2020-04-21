(Аудио)визуальный словарь Андрея Кузькина

Рубрика «Визуальный словарь» посвящена скрытой, но едва ли не самой значительной проблеме российского искусства наших дней. В условиях переизбытка визуального шума и одновременного дефицита информации не так просто найти настолько глубокую «скважину впечатлений», чтобы не утратить интереса к реальности и сформировать собственный оригинальный язык.

Сегодня об источниках своей работы согласился рассказать художник, скульптор, перформер и акционист Андрей Кузькин. Хотя он, кажется, меньше всего стремится опереться на материальное пространство и выстраивает свой словарь не столько на визуальных, сколько на поэтических основаниях.

Одна из редких фотографий, где я со своим отцом (Александром Кузькиным), это примерно 1980 год (мне меньше года). Отца не стало в 1983-м © А. Кузькин

Вместе

Мои родители — художники, поэтому я как-то сразу знал о существовании искусства, и проблема выбора профессии передо мной тоже не стояла — с детства я рисовал, а потом поступил в тот же институт (Полиграфический), который окончили в свое время мои родители — мама, папа и отчим. Все довольно скучно. Потом работал дизайнером лет пять. Рисовал что-то для себя, в стол.

Домашняя свадьба мамы (Ольги Лозовской) и отчима (Евгения Гора). 1990 год. И мама, и отец, и отчим учились на одном курсе Полиграфического института © А. Кузькин

Вспоминается одна семейная традиция, которая, наверное, как-то повлияла: на Новый год мы с моим отчимом Женей Гором изготавливали из картона и бумаги большого зверя, соответствующего году по китайскому календарю, и украшали им квартиру. Это было несколько раз всего; я помню тигра, дракона, козу и змею.

Мне это очень нравилось — и они были такие большие, на полкомнаты, и как-то подвешивались к потолку… мне тогда было лет шесть-семь.

Возможность искусства как способа высказывания, обращенного к публике, я осознал довольно поздно, лет в 27. Тогда я находился в ужасном психологическом состоянии, и возможность высказываться с помощью искусства спасла меня.

«Вместе». 2010 год. На фотографии на стене — мой отец Александр Кузькин и я. У меня на коленях мой сын — Ося Кузькин © А. Кузькин

Вместе

Вместе мы догадывались

или нам казалось, что на тот момент

было явлением, то есть являлось

несомненной данностью,

что мы знаем тайну

и более ничего не хотим кроме

этого совместного догадывания

в любой момент нашего существования

которое продолжалось постоянно, несмотря

на ощущение утраты и подмены

но возобновлялось вновь и вновь на фоне

смены

времен года

снова и снова.

И еще немного

и мы совсем утратим

всякую материальность

и перейдем в разряд

неощутимых тел

и нам будет подвластно

то о чем раньше и не мечталось

а только грезилось в детстве,

когда мы были совсем детьми

и, выходя вечером из подъезда,

обращали внимание на цвет асфальта

и листьев курчавые цветы.

Пока нас не били по морде, не окунали

головой в унитаз и не начиналось всего этого,

о чем хотелось бы забыть поскорей

но не получается,

и это в дальнейшем накладывало отпечаток

на всю жизнь и делало во многом

невыносимым взаимодействие с говорящими созданиями,

называющими себя людьми.

Именующимися почему-то Петями, Ванями и другими сочетаниями букв,

но при этом не вызывающими ничего,

кроме промелькивания теней вдалеке и страха удариться подбородком о лед.

Страха засыпанного за шиворот снега, а позднее соленой крови, текущей из носа в рот.

Вот оно!

Это то, это как, это почему, зачем и для чего я вырос и где.

Вот почему я в состоянии выстрелить убегающему вслед в темноту Ваньку

И потом пнуть, его еще теплого, чтобы шапка соскочила с запотевшего затылка.

И чтобы мать его потом причитала долго

Сидя над тарелкой блинов с киселем в халатике с желтыми цветочками.

За столом покрытым клеенкой

И ватными одеялами на кровати

Ложилась спать, проваливаясь

В пустоту произошедшего,

Не оставляя себе ничего, что могло бы

Хоть сколько-нибудь еще выдавить слезы.

Только это и ничего больше не

сформировало меня как художника.

А. Кузькин. 2009

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