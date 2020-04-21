(Аудио)визуальный словарь Андрея Кузькина

Рубрика «Визуальный словарь» посвящена скрытой, но едва ли не самой значительной проблеме российского искусства наших дней. В условиях переизбытка визуального шума и одновременного дефицита информации не так просто найти настолько глубокую «скважину впечатлений», чтобы не утратить интереса к реальности и сформировать собственный оригинальный язык.
Сегодня об источниках своей работы согласился рассказать художник, скульптор, перформер и акционист Андрей Кузькин. Хотя он, кажется, меньше всего стремится опереться на материальное пространство и выстраивает свой словарь не столько на визуальных, сколько на поэтических основаниях.
Мои родители — художники, поэтому я как-то сразу знал о существовании искусства, и проблема выбора профессии передо мной тоже не стояла — с детства я рисовал, а потом поступил в тот же институт (Полиграфический), который окончили в свое время мои родители — мама, папа и отчим. Все довольно скучно. Потом работал дизайнером лет пять. Рисовал что-то для себя, в стол.
Вспоминается одна семейная традиция, которая, наверное, как-то повлияла: на Новый год мы с моим отчимом Женей Гором изготавливали из картона и бумаги большого зверя, соответствующего году по китайскому календарю, и украшали им квартиру. Это было несколько раз всего; я помню тигра, дракона, козу и змею.
Мне это очень нравилось — и они были такие большие, на полкомнаты, и как-то подвешивались к потолку… мне тогда было лет шесть-семь.
Возможность искусства как способа высказывания, обращенного к публике, я осознал довольно поздно, лет в 27. Тогда я находился в ужасном психологическом состоянии, и возможность высказываться с помощью искусства спасла меня.
Вместе
Вместе мы догадывались
или нам казалось, что на тот момент
было явлением, то есть являлось
несомненной данностью,
что мы знаем тайну
и более ничего не хотим кроме
этого совместного догадывания
в любой момент нашего существования
которое продолжалось постоянно, несмотря
на ощущение утраты и подмены
но возобновлялось вновь и вновь на фоне
смены
времен года
снова и снова.
И еще немного
и мы совсем утратим
всякую материальность
и перейдем в разряд
неощутимых тел
и нам будет подвластно
то о чем раньше и не мечталось
а только грезилось в детстве,
когда мы были совсем детьми
и, выходя вечером из подъезда,
обращали внимание на цвет асфальта
и листьев курчавые цветы.
Пока нас не били по морде, не окунали
головой в унитаз и не начиналось всего этого,
о чем хотелось бы забыть поскорей
но не получается,
и это в дальнейшем накладывало отпечаток
на всю жизнь и делало во многом
невыносимым взаимодействие с говорящими созданиями,
называющими себя людьми.
Именующимися почему-то Петями, Ванями и другими сочетаниями букв,
но при этом не вызывающими ничего,
кроме промелькивания теней вдалеке и страха удариться подбородком о лед.
Страха засыпанного за шиворот снега, а позднее соленой крови, текущей из носа в рот.
Вот оно!
Это то, это как, это почему, зачем и для чего я вырос и где.
Вот почему я в состоянии выстрелить убегающему вслед в темноту Ваньку
И потом пнуть, его еще теплого, чтобы шапка соскочила с запотевшего затылка.
И чтобы мать его потом причитала долго
Сидя над тарелкой блинов с киселем в халатике с желтыми цветочками.
За столом покрытым клеенкой
И ватными одеялами на кровати
Ложилась спать, проваливаясь
В пустоту произошедшего,
Не оставляя себе ничего, что могло бы
Хоть сколько-нибудь еще выдавить слезы.
Только это и ничего больше не
сформировало меня как художника.
А. Кузькин. 2009
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