Задержан бывший директор «Гоголь-центра»

Алексей Малобродский © Детский театральный фестиваль МАРШАК

19 июня по делу о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия», был задержан ее бывший продюсер и бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ (СК) Светлану Петренко.

«В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения», — сказала она.

23 мая прошли обыски в квартире у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, в самом «Гоголь-центре» и у директора РАМТ Софьи Апфельбаум. После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете (СК).

В СК объяснили, что обыски и допросы связаны с расследованием уголовного дела, связанного с основанной Серебренниковым «Седьмой студией». По версии следствия, неустановленные лица из руководства «Седьмой студии» в 2011–2014 годах совершили хищение бюджетных средств, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства РФ.

24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. В настоящее время Масляева содержится в СИЗО, Итин находится под домашним арестом.

Расследование широко обсуждается в СМИ. «Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости», — прокомментировал ситуацию министр культуры Владимир Мединский.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Изабель Юппер, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.

В начале июня Министерство кульутуры подтвердило подлинность письма от 23 мая главе Главного следственного управления СК по Москве Александру Дрыманову за подписью заместителя министра культуры Николаем Малаковым, который просит «привлечь к уголовной ответственности лиц, которые, как нам стало известно, похитили субсидии, выделенные Министерством культуры Российской Федерации на поддежку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа" Автономной некоммерческой организации "Седьмая студия"».



