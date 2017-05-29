Французские деятели культуры выступили в поддержку Кирилла Серебренникова

© Le Courrier de Russie

Группа французских деятелей культуры выступила с открытым обращением в поддержку российского режиссера, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.

COLTA.RU приводит текст обращения полностью:

28 мая 2017 года

Мы, коллеги, соратники и друзья Кирилла Серебренникова, Гоголь-центра, проекта «Платформа» и «Седьмой студии», чьей репутации был недавно нанесен огромный ущерб, хотим выразить им свою безоговорочную поддержку.

Также хотим высказать глубокую озабоченность по поводу неадекватного обращения с художником мирового уровня. Трудно не увидеть в происходящем очередной попытки запугивания.

Мы являемся свидетелями (а некоторые и близкими соратниками) создания потрясающего проекта «Платформа», а также основания «Гоголь-центра» и «Седьмой студии».

Мы утверждаем, что не сомневаемся в честности и порядочности Кирилла, смело продвигающего политическое искусство в тяжелом, зачастую жестком контексте современной России.

Подвергаясь притеснениям уже много лет, этот гениальный смутьян российского театра и кино, платит за свободу своего творчества. Нам кажется очевидным, что именно эта свобода подвергается сегодня нападкам и что атакуется одно из самых свободных мест театральной Москвы.

Вторжение вооруженных людей в масках в «Гоголь-центр» и на «Винзавод», обыск в квартире Кирилла Серебренникова, угрозы и давление, задержание его сотрудников и допрос его самого не смогут подавить ни его свободу, ни его смелость, ни тем более тех, кто поддерживает его в мире, то есть нас.

Сегодня таким вот образом борются с человеком, чьи спектакли и фильмы включены в программу самых знаменитых международных площадок, Авиньонского и Каннского фестивалей, Национального театра Шайо и других национальных театров Франции, с тем, кто так часто приглашал французских режиссеров ставить спектакли в России — с актерами «Седьмой студии», в «Гоголь-центре» и на проекте Платформа, с тем, кто является одним из самых пламенных сторонников франко-российской дружбы, кто всеми силами отстаивает современность российского театра, его политическую смелость, с тем, кто неоднократно получал угрозы в расправе, с тем, кто на протяжении многих лет подвергается клевете со стороны провластной прессы, политическому и религиозному давлению.

Пусть Кирилл знает, что он не один, что во Франции и в Европе, прозвучат голоса в его защиту, что художественное и культурное сообщество всего мира небезразлично к тому, что происходит в России и сделает всё, чтобы быть услышанным.

Мы выражаем поддержку Кириллу Серебренникову и его команде и заверяем их в нашем доверии и дружбе, мы присоединяемся к российской культурной общественности, которая на протяжении последних дней высказывает свое глубокое возмущение по поводу происходящего. Мы с вами!





Первыми обращение подписали:

Бенуа Андре, генеральный секретарь и программный советник Национального театра Шайо,

Давид Бобе, директор Национального драматического центра «Нормандия-Руан»,

Филипп Шамо, заместитель директора Национального драматического центра «Нормандия-Руан»,

Беатрис Даль, актриса,

Дидье Дешан, директор Национального театра Шайо,

Марсьяль Ди Фонзо Бо, директор Национального драматического центра «Нормандия-Кан»,

Луи Гаррель, актер,

Тома Жолли, режиссер и актер, художественный руководитель компании «Пиккола Фамилия»,

Дени Лаван, актер,

Патрик Фолль - директор театра города Кан,

Эрик Лакаскад, режиссер, актер,

Франсуаза Летелье, директор Нацинального театра Ле Жемо,

Андре Маркович, переводчик,

Франсуаза Морван, писатель,

Артур Нозисьель, директор Национального театра Бретани,

Оливье Пи, директор Авиньонского фестиваля,

Аньес Тролли, программный директор Авиньонского фестиваля.



