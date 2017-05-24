К Кириллу Серебренникову пришли с обыском

Сегодня, 23 мая, проходит обыск в доме у художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова.

Об этом написала в фейсбуке журналист и правозащитник Ольга Романова.

Позже корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа со ссылкой на Романову уточнил, что к Серебренникову выехал адвокат.

Журналист также отметил, что мобильный телефон у режиссера, по всей вероятности, изъяли. Как сообщает «Медиазона», на телефонные звонки Серебренников не отвечает.

P.S. В 11:50 мск «Интерфакс» передал, цитируя «осведомленный источник», что обыски проводятся «в рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) сегодня по месту жительства и работы Серебренникова и других работников театра».

«По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов», — уточнил источник агентства.

По сведениям ТАСС, обыски проводятся и в самом «Гоголь-центре», в них участвуют сотрудники Следственного комитета.

P.P.S. Как сообщает «Интерфакс», Серебренников привлечен в качестве свидетеля. Адвокат режиссера Алексей Федяров отметил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого.

Кроме того, с обыском пришли к директору РАМТ Софье Апфельбаум (она возглавляла в Министерстве культуры департамент государственной поддержки искусства и народного творчества и заключила в тот период, когда Серебренникову выделялись бюджетные средства) и в Центр современного искусства «Винзавод», где сотрудники правоохранительных органов изывают документацию и исследуют компьютеры.



