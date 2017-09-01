В Минкульте прокомментировали обращение в СК о «Седьмой студии»

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Министерство культуры подтвердило подлинность письма в Следственный комитет (СК) с просьбой привлечь к уголовной отвественности фигурантов дела «Седьмой студии», в связи с которым прошли обыски в театре «Гоголь-центр» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.

Ранее в соцсетях (в частности, в фейсбуке режиссера Виталия Манского) — появились сканы письма от 23 мая главе Главного следственного управления СК по Москве Александру Дрыманову, подписанного заместителем министра культуры Николаем Малаковым.

В письме Малаков просит «привлечь к уголовной ответственности лиц, которые, как нам стало известно, похитили субсидии, выделенные Министерством культуры Российской Федерации на поддежку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа" Автономной некоммерческой организации "Седьмая студия"».

«В связи с появлением в средствах массовой информации копии письма, подписанного заместителем министра культуры Николаем Малаковым, сообщаем, что опубликованное письмо было подписано уже после того, как в информационном пространстве распространились многочисленные сообщения о действиях следственных органов», — цитирует комментарий Минкульта телеканал «Дождь».

В министерстве поясняют, что подобное обращение является стандартной процедурой, которая применяется в случаях, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб.

«Учитывая, что ведомством в 2011–2014 годах выделялись субсидии, направленные на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта „Платформа“, было принято обоснованное решение обратиться в следственные органы», — говорится в комментарии Минкульта.

23 мая прошли обыски в квартире у художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, в самом «Гоголь-центре» и у директора РАМТ Софьи Апфельбаум. После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете (СК).

В СК объяснили, что обыски и допросы связаны с расследованием уголовного дела, связанного с основанной Серебренниковым «Седьмой студией». По версии следствия, неустановленные лица из руководства «Седьмой студии» в 2011–2014 годах совершили хищение бюджетных средств, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства РФ.

24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

Расследование широко обсуждается в СМИ. «Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости», — прокомментировал ситуацию министр культуры Владимир Мединский.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Изабель Юппер, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.



