СК: в «Седьмой студии» Серебренникова похитили 200 млн рублей

Следственный комитет РФ (СК) оценивает в 200 млн рублей сумму похищенных бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым.

«По версии следствия, пока не установленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы СК.

Cегодня утром стало известно об обысках в квартире у Серебренникова, в театре «Гоголь-центр», который он возглавляет, а также у директора РАМТ Софьи Апфельбаум и в Центре современного искусства «Винзавод».

Представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной «Седьмой студии».

По сведениям «Коммерсанта», речь идет о деле о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, которое в 2015 году было возбуждено московским управлением СК.

Как сообщает «Медуза», около 15:30 мск Серебренникова, который проходит по этому делу в качестве свидетеля, увезли на допрос в СК.

P.S. Московские обыски прокомментировал балетмейстер Михаил Барышников. Его заявление приводит в своем фейсбуке журналист Катерина Гордеева:

«Меня очень неприятно поразило известие о том, что у режиссера Кирилла Серебренникова и в руководимом им "Гоголь-центре" проходят обыски. Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно. Я очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра».



