Деятели культуры выступили в поддержку Кирилла Серебренникова

Сегодня, 23 мая, актриса Чулпан Хаматова пришла к московскому «Гоголь-центру» и зачитала обращение деятелей культуры в поддержку театра и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, у которого провели обыск сотрудники Следственного комитета (СК).

Как сообщает телеканал «Дождь», помимо Хаматовой обращение подписали более 20 артистов и режиссеров, в том числе Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд и Виктория Толстоганова.

Актрису слушали десятки людей, пришедних к зданию «Гоголь-центра», чтобы поддержать театр.

Обращение началось словами: «Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра "Гоголь-центр", потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников, один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском».

От своего имени и от имени своих коллег Чулпан Хаматова высказала надежду, что «следствие будет проходить объективно и справедливо — без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова».

Сегодня утром стало известно об обысках в квартире у Серебренникова, в театре «Гоголь-центр», который он возглавляет, а также у директора РАМТ Софьи Апфельбаум и в Центре современного искусства «Винзавод».

По словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлии Ивановой, обыски связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной «Седьмой студии».

Речь идет о деле, которое в 2015 году было возбуждено московским управлением СК по ч. 4 ст. 160 УК РФ. По версии следствия, неустановленные лица в 2011–2014 годах похитили около 200 млн рублей бюджетных средств.

Около 15:30 мск Серебренникова, который проходит по этому делу в качестве свидетеля, увезли на допрос в СК. «Гоголь-центр» обратился к зрителям с просьбой поддержать театр и прийти к его зданию на улице Казакова.



