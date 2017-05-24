Ассоциация «Свободное слово» поддержала Кирилла Серебренникова и Софью Апфельбаум

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Ольга Седакова, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и еще 82 члена ассоциации «Свободное слово» подписали заявление в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и директора РАМТ Софьи Апфельбаум, у которых прошли обыски.

К заявлению правозащитного объединения литераторов, журналистов и блогеров присоединились около 400 человек.

COLTA.RU приводит текст заявления полностью:

Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум

23 мая Следственным комитетом РФ был задержан и подвергнут допросу Кирилл Серебренников, крупный театральный деятель, создавший уникальное художественное и общественное пространство «Гоголь-центра», режиссер с мировым именем. Сотрудники СК провели обыск в «Гоголь-центре» и дома у режиссера в рамках дела о хищении.

В связи с участившимися в последнее время случаями преследования творческой интеллигенции, мы имеем основания предполагать, что это – попытка запугать художника с отчетливо выраженной общественной позицией, непримиримого противника цензуры, не скрывающего своей озабоченности тем, что происходит в стране. По этому же делу прошли обыски в квартире и на рабочем месте директора РАМТ Софьи Апфельбаум.

Ассоциация «Свободное Слово» считает такого рода практику неприемлемой и призывает прекратить публично-погромную акцию против деятелей театра. Мы также призываем все творческие организации России выразить свою солидарность с Кириллом Серебренниковым и Софьей Апфельбаум.





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