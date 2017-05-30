Изабель Юппер попросила Путина оставить Серебренникова в покое© France Télévisions / YouTube
На церемонии вручения театральной премии «Мольер» французская актриса Изабель Юппер обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить преследование режиссера Кирилла Серебренникова.
Церемония прошла 29 мая на сцене парижского кабаре «Фоли-Бержер», Юппер вручили почетную премию за высшие достижения в театральном искусстве. Русский перевод ее слов приводит «Медуза»:
«Театр для меня — это утопия, это поддержка. Но иногда и сам театр надо защищать, он очень хрупок. Этот почетный «Мольер» принес мне много эмоций, много радости. Но он также дает мне возможность высказать слова поддержки Кириллу Серебренникову — российскому режиссеру театра и кино. Сейчас за него все очень переживают. Не знаю, будет ли господин Путин сегодня ночевать во Франции, или он уже вернулся в Москву. Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли. Спасибо».
23 мая прошли обыски в квартире у художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, в самом «Гоголь-центре» и у директора РАМТ Софьи Апфельбаум. После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете (СК).
В СК объяснили, что обыски и допросы связаны с расследованием уголовного дела, связанного с основанной Серебренниковым «Седьмой студией». По версии следствия, неустановленные лица из руководства «Седьмой студии» в 2011–2014 годах совершили хищение бюджетных средств, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства РФ.
24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.
Расследование широко обсуждается в СМИ. «Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости», — прокомментировал ситуацию министр культуры Владимир Мединский.
В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.
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