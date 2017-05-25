АТК: обыски в «Гоголь-центре» направлены на устрашение всего российского театра

Сегодня, 25 мая, Ассоциация театральных критиков (АТК) выступила с заявлением в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина в связи с делом «Седьмой студии». Действия следственных органов критики сочли политически мотивированными и направленными на устрашение всего российского театра.

«Считаем, что та форма, в которой были проведены следственные действия в "Гоголь-центре", недопустима и направлена на устрашение трудового коллектива и шире — всего российского театра», — говорится в заявлении АТК.

Авторы заявления также выражают «удивление тем, что Следственный комитет РФ санкционировал массовые обыски по уголовному делу, возбужденному еще в 2015 году, именно сейчас — такая вспышка активности вызывает подозрения в том, что дело носит политически мотивированный характер».

23 мая прошли обыски в квартире у художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, в самом «Гоголь-центре» и у директора РАМТ Софьи Апфельбаум. После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете (СК).

В СК объяснили, что обыски и допросы связаны с расследованием уголовного дела, связанного с основанной Серебренниковым «Седьмой студии». По версии следствия, неустановленные лица из руководства «Седьмой студии» в 2011–2014 годах похитили около 200 млн рублей бюджетных средств.

24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

В поддержку Серебренникова, который проходит по делу «Седьмой студии» как свидетель, и других фигурантов этого дела выступили многие деятели культуры.

Актриса Чулпан Хаматова зачитала у «Гоголь-центра» обращение от имени более 20 артистов и режиссеров, с письмами о ситуации вокруг Серебренникова и «Гоголь-центра» к президенту Владимиру Путину обратились генеральный директор Большого театра Владимир Урин и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, заявление в поддержку Серебренникова и Апфельбаум подписали 85 литераторов и журналистов из ассоциация «Свободное слово».



