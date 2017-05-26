Мединский высказался о ситуации вокруг Серебренникова и «Гоголь-центра»© medinskiy.ru
Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что в его министерстве знали о расследовании в отношении «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, в рамках которого прошли обыски в квартире у режиссера и в театре «Гоголь-центр».
Об этом министр заявил в интервью «Газете.ру», отметив, что проблемы «Гоголь-центра» и «Седьмой студии» «влекут за собой необходимость серьезного разговора о самих принципах государственной поддержки театральной деятельности».
«Эта ситуация меня очень огорчает, как и любой скандал в культуре. — сказал Мединский о расследовании. — Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости».
Творческие люди, продолжил он, «больше реагируют на форму, а не на содержание, потому не случайно вроде бы традиционные действия силовиков вызвали такой большой эмоциональный отклик».
Министр подчеркнул, что «Серебренников находится лишь в статусе свидетеля» и призвал прессу не «переводить вопросы хозяйственно-финансовой деятельности в плоскость околотворческой и околополитической истерии».
«Из-за озлобленных споров "за" или "против" позиции художника не слышен голос правды. А правда одна: закон един для всех», — резюмировал Мединский.
23 мая прошли обыски в квартире у художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, в самом «Гоголь-центре» и у директора РАМТ Софьи Апфельбаум. После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете (СК).
В СК объяснили, что обыски и допросы связаны с расследованием уголовного дела, связанного с основанной Серебренниковым «Седьмой студией». По версии следствия, неустановленные лица из руководства «Седьмой студии» в 2011–2014 годах совершили хищение бюджетных средств, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства РФ.
24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая на следующий день частично признала свою вину в хищениях.
Расследование широко обсуждается в СМИ, в поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков.
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