 
5 марта 2022Colta Specials
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От редакции COLTA.RU

Обращение к читателям

 
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Друзья,
в связи с событиями последней недели Госдума приняла закон, резко ограничивающий возможности журналистов.

Речь идет не только о фильтрации и цензурировании материалов, связанных с Украиной и действиями российских войск, но и о прямом административном и уголовном преследовании тех СМИ, редакций и авторов, которые говорят об этих событиях, не совпадая с официальной точкой зрения.

Все эти годы — сначала под именем OpenSpace, потом под именем COLTA — наша редакция сайта «о культуре и духе времени» не представляла их в отрыве друг от друга. Писать только о культуре, оставляя общество в стороне, не кажется нам возможным. Но свобода высказывания сейчас сведена к нулю. И мы считаем честным в таких условиях на время замолчать.

Мы не можем сказать вам, как долго продлится это молчание. Но мы надеемся, что оно будет как можно короче. И что мы увидимся на наших страницах и в наших социальных сетях в ближайшее время.

Как и многие коллеги, мы будем вынуждены внести изменения в некоторые материалы последней недели, а некоторые из них даже убрать.

Оставайтесь с нами на связи на всех еще доступных каналах.

И до встречи, пускай она будет скорой!

Ваша Кольта


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