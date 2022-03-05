От редакции COLTA.RU

Культура во время «военных операций»
Нужны ли сейчас стихи, выставки и концерты? Блиц-опрос COLTA.RU3 марта 20224188
Друзья,
в связи с событиями последней недели Госдума приняла закон, резко ограничивающий возможности журналистов.
Речь идет не только о фильтрации и цензурировании материалов, связанных с Украиной и действиями российских войск, но и о прямом административном и уголовном преследовании тех СМИ, редакций и авторов, которые говорят об этих событиях, не совпадая с официальной точкой зрения.
Все эти годы — сначала под именем OpenSpace, потом под именем COLTA — наша редакция сайта «о культуре и духе времени» не представляла их в отрыве друг от друга. Писать только о культуре, оставляя общество в стороне, не кажется нам возможным. Но свобода высказывания сейчас сведена к нулю. И мы считаем честным в таких условиях на время замолчать.
Мы не можем сказать вам, как долго продлится это молчание. Но мы надеемся, что оно будет как можно короче. И что мы увидимся на наших страницах и в наших социальных сетях в ближайшее время.
Как и многие коллеги, мы будем вынуждены внести изменения в некоторые материалы последней недели, а некоторые из них даже убрать.
Оставайтесь с нами на связи на всех еще доступных каналах.
И до встречи, пускай она будет скорой!
Ваша Кольта
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