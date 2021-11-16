 
16 ноября 2021Colta Specials
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«Мы сцепились всей широтой наших судеб». Писательская пара Муа и Харри Мартинсон

Эбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века

текст: Эбба Витт-Браттстрём
Detailed_pictureГарри и Муа в своем саду. 1934© Kungliga biblioteket

Шведская писательница, литературный критик, филолог, важная фигура в феминистском движении Эбба Витт-Браттстрём приезжает на этой неделе в Москву. При поддержке Посольства Швеции она выступит 18 ноября в Государственном литературном музее с лекцией, основанной на ее будущей книге о супружеской и писательской паре шведских классиков Муа Мартинсон и Харри Мартинсона, лауреата Нобелевской премии по литературе 1974 года.

В этом тексте Витт-Браттстрём описывает сложную и взаимообогащающую природу этого союза.

Не забудьте почитать разговор Кати Рунов с Эббой Витт-Браттстрём о России, Швеции, литературе и феминизме вот здесь.

Материал сделан при поддержке Посольства Швеции.

Один брак породил двух писателей. В среде литературоведов принято считать, что один из них, Харри Мартинсон (1904–1978), был подвержен лишь влияниям извне, в то время как вторая, Муа Мартинсон (1890–1964), творила исключительно под влиянием супруга — да что там, он просто научил ее писать! Неважно, что литературный дебют Муа состоялся в январе 28 года — тогда в анархистском журнале «Пожар» была опубликована ее первая повесть, а Харри поселился в ее деревенском доме лишь в июне. Не имеет значения, что писать для прессы Муа начала в 1922 году, когда 18-летний Харри все еще был моряком.

Принято утверждать, что публицистка средних лет всему, что умела, научилась у своего молодого мужа, и в то же время ее обвиняют в том, что она пыталась направить талант супруга в социалистическое русло. Что можно сказать в ответ — что такой взгляд демонстрирует неосведомленность, полон противоречий или поддерживает патриархальную традицию? Как бы то ни было, историки литературы единодушно сходятся во мнении, что писательский брак Мартинсона и Мартинсон выглядел именно так. Муа намеренно очерняли, чтобы идеализировать Харри, который в 1949 году стал членом Шведской академии, а в 1974-м получил Нобелевскую премию по литературе (разделив ее с Эйвиндом Юнсоном). Вручение премии Мартинсону стало триумфом пролетарской модернистской литературы Швеции, главные образцы которой были созданы в 1930-е годы талантливыми молодыми выходцами из низших слоев общества. В этих кругах Муа Мартинсон была единственной женщиной и очень успешной писательницей, но после развода в 1939 году на нее навесили ярлык автора «народных бестселлеров». В то время как ее бывшего мужа Харри Мартинсона буржуазная культурная общественность восхваляла как скальда, создающего истинную литературу.

Так годы супружеской жизни пары Мартинсон (1928–1939) стало принято рассматривать как досадный эпизод в жизни Харри. Историки литературы часто отмечали, что Муа была на 14 лет старше супруга и что ее сыновья были почти ровесниками Харри. Его находили необыкновенно элегантным и обаятельным, ее — изможденной тяжелым трудом и бедностью. Случалось, что Муа отдавали должное, вспоминая, как она спасла супруга, заболевшего туберкулезом, как она окружила его материнской заботой. Но когда речь заходила о литературных влияниях, Муа Мартинсон порой называли «тяжелым и болезненно-раздражающим фактором» в творческой жизни Харри Мартинсона (Lars Ulvenstam. Harry Martinson, 1950).

Гарри и Муа, весна 1930 годаГарри и Муа, весна 1930 года© Kungliga biblioteket

Так, например, комментируют расхождения во взглядах супругов на Советский Союз, который они посетили в 1934 году в качестве шведских делегатов на Первом съезде советских писателей. Муа восторженно отзывалась о первом в мире «государстве рабочих», Харри же — по крайней мере, спустя некоторое время — с отвращением говорил о культе Сталина и с недоверием отнесся к концепции писателя — «инженера человеческих душ». Харри описал визит в Москву в очерке «Действительность до смерти» (1940), Муа — в сборнике эссе и рассказов «Армия на горизонте» (1942). Это закрепило за ней репутацию наивной социалистки, а он стал великим критиком цивилизации. Однако, несмотря на унизительные отзывы, впоследствии, уже после развода, романы Муа, в которых она показывает историю глазами женщин, стали классикой феминистской литературы.

Давно пора начать рассматривать творчество Муа Мартинсон и Харри Мартинсона параллельно друг с другом, видеть в нем интересный пример «пишущей пары». Пишущие пары, по определению, существуют в письме, основа такого союза — обмен текстами. На протяжении одиннадцати лет симбиоз Муа и Харри реализуется через проблематичное обнаружение границ себя в другом. Это меняет идентичности обоих партнеров. Через письмо и обсуждение литературы они переопределяют свои отношения, в том числе ставя под вопрос традиционные представления о «мужском гении» и о «женском таланте» и распределении между ними власти. Они творчески конструируют друг друга в духе «Пигмалиона», адресуя свои тексты партнеру и проецируя на него свои представления о его роли. Нередко это сопровождается борьбой за собственный текст, стиль, мотив, иными словами — за писательский авторитет. Порой партнер видится возможным соперником, возникает риск конкуренции (Bi-Textualität: Inszenierungen des Paares, Annegret Heitmann, Sigrid Nieberle, Barbara Schaff, 2001). На протяжении совместной жизни Муа написала восемь книг, Харри — десять. Некоторые из них стали классикой современной шведской литературы. Многие письма из архива пары Мартинсон свидетельствуют о тесном сотрудничестве супругов, черпавших вдохновение в творчестве друг у друга.

Они «вычитывают начисто» друг у друга рукописи, черновые и уже отредактированные. Здесь это выражение означает нечто большее, чем читка корректуры или первый читательский отзыв. Муа правит и многое вычеркивает в рукописях Харри, как видно из писем в издательство. Он же иногда помогает ей выстраивать композицию. Вырисовывается интеллектуальный, литературный союз двух коллег, с большим вниманием относящихся к текстам партнера. Их любовные перепалки превращаются в обсуждение книг, коллег-писателей, фрейдовского психоанализа. Они говорят и о сексуально-романтическом примитивизме, объективирующем молодых женщин. С этой неотъемлемой чертой пролетарского литературного модернизма Муа вступила в полемику уже в первом своем романе «Женщины и яблони» (1933).

Многие свидетельства их сотрудничества можно найти в архиве пары. Добавим сюда внутренний диалог, слышимый при параллельном чтении текстов Муа и Харри Мартинсон. Это своего рода «со-вдохновение» — движущая сила совместного писательского пути протяженностью в одиннадцать лет, в которой видна и состязательность в работе над сходными мотивами. Особенно заметно это становится, когда супруги под влиянием трилогии Максима Горького «Детство» создают свои знаменитые в Швеции автобиографические романы «Крапива цветет» (Харри Мартинсон, 1935 год) и «Мать выходит замуж» (Муа Мартинсон, 1936 год).

Гарри и Муа с другими участниками съезда писателей в Москве. 1934Гарри и Муа с другими участниками съезда писателей в Москве. 1934© Kungliga biblioteket

Перенесемся в 1929 год. Во втором номере журнала «Эпоха» публикуют рассказ Муа «Фрегат “Ванадис”», написанный под впечатлением от детских воспоминаний Харри. Рассказ, главный герой которого — мальчик-сирота, растущий в богадельне, показывает художественный потенциал, которым обладали детские переживания Харри Мартинсона. В 25-м номере того же журнала выходит стихотворение в прозе Харри о девочке из бедного рабочего района. Оно, в свою очередь, призвано вдохновить Муа на создание автобиографического произведения о жизни внебрачной дочки фабричной рабочей.

Так проступают черты интеллектуального любовного союза и формируются особенности литературного языка партнеров. Так формируется и, возможно, самая важная составляющая взаимного влияния супругов: их общий взгляд на роль женщины в обществе. Незадолго до поездки в Москву летом 1934 года журнал «Идун» публикует интервью с супругами, проиллюстрированное большими фотографиями:

«Харри Мартинсон бросает восхищенный взгляд на свою супругу и товарища, добавляя с особым теплом в голосе: “Женщинам следует осознать свою ценность, уяснив, что они могут создать нечто значительное, если только проявят волю”».

В отличие от многих других представителей пролетарского модернизма, Харри Мартинсон был знаком с миром женского опыта и с феминизмом. Благодаря Муа, он стал вхож в круги, близкие к женскому гражданскому объединению «Школа Фогельстад» — идеологическому центру феминистского движения той эпохи. В тридцатые годы Муа Мартинсон много пишет о репродуктивной способности женского тела, и этот мотив проникает в поэзию Харри Мартинсона, который декларирует веру в спасительную силу женщины-матери. Женщина будущего должна «перестать рожать / множащих стужу мужчин изо льда / и с воем метели сердца», она призвана родить «любовью могучий народ».

После расставания с Муа феминистские убеждения Харри Мартинсона постепенно слабеют, а в стихотворном эпосе «Аниара» он порывает с феминизмом. Кроме того, после развода творческое развитие Мартинсона сбавляет темпы. Муа же создает великие летописи женских судеб, завладевая вниманием рекордно большой аудитории. В 1952 году «отец народа», премьер-министр Швеции Таге Эрландер, объявляет ее «матерью народа».

Посвящение Муа на книге Гарри «Путь вовне», написанное его рукой. 1936Посвящение Муа на книге Гарри «Путь вовне», написанное его рукой. 1936© Kungliga biblioteket
Источники

Харри Мартинсон:

«Корабль-призрак» (1929)
«Кочевник» (1931)
«Бесцельные путешествия» (1932)
«Мыс Фарвель» (1933)
«Природа» (1934)
«Крапива цветет» (1935)
«Путь вовне» (1936)
«Бражники и долгоножки» (1937)
«Дол солнцеворота» (1938)
«Простое и сложное» (1939)
«Действительность до смерти» (1940)

Муа Мартинсон:

«Мать-батрачка. Роман из жизни пролетарских женщин» (1928)
«Женщины и яблони» (1933)
«Сыновья Салли» (1934)
«Хранитель ржи» (1935)
«Мать выходит замуж» (1936)
«Королева Серозлатка» (1937)
«Против солнца» (1937)
«Венчание» (1938)
«Розы короля» (1939)
«Армия на горизонте» (1942)


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