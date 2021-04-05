Pulp non-fiction, или Бурная жизнь Отто Винценца Ципко

Из дипломатической переписки

Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 27 сентября 1940 года

Обладатель швейцарского заграничного паспорта Роланд Лансинг, он же Отто Винценц Ципко, просит известить якобы существующих капитана Карстена, Вильгельмштр. 7, или комиссаров Венкера или Фосса, Принц-Альбрехтштр. 5, от которых он якобы получил задания, что он прибыл 15 сентября в Шанхай, при нем пять книг, шесть роликов и тысяча шестьсот американских долларов. Он ожидает дальнейшие задания и намеревается работать против США.

Прошу телеграфного уведомления, соответствуют ли действительности данные о заданиях.

Пребывание в Шанхае вследствие конфликта интересов и опасности компрометации нежелательно.





Сообщение VI управления РСХА в немецкий МИД от 10 октября 1940 года

В связи с телеграммой немецкого посольства в Шанхае и телефонным звонком хауптштурмфюрера СС Карстена 9 октября.

Просьба уведомить немецкое дипломатическое представительство в Шанхае о том, что информация Роланда Лансинга соответствует действительности и что вскоре будут даны дальнейшие указания.





Сообщение VI управления РСХА в немецкий МИД от 16 ноября 1940 года

Просьба отправить в немецкое дипломатическое представительство в Шанхае нижеследующий текст и передать его упомянутому Роланду Лансингу:

«Предложенное Вами путешествие в США не может быть осуществлено в настоящее время в силу определенных причин. Прошу через местное консульство ответить на следующие вопросы:

1. Что Вы осуществили в Индии и с каким успехом?

2. Можете ли Вы на Дальнем Востоке выполнять дальнейшие задания по прежней линии?

3. Нужны ли Вам еще книги и ролики, если ответ на вопрос 2 положителен?

4. Что с оплатой?

5. Сколько денег у Вас еще осталось?

Прошу ответить немедленно. Карстен»

© Предоставлено Игорем Петровым

Из газетной хроники

Arbeiter-Zeitung, Вена, 30 июля 1932 года

Представ вчера перед судом по обвинению в мошенничестве, 30-летний шкипер Винценц Ципко поведал о своих приключениях во всех странах света. Его рассказы о дальних землях были правдивыми, вот только разъяснение его роли в этих приключениях вступало в изрядное противоречие с обширными протоколами, полученными судом с трех разных континентов.

Шкипер путешествовал по миру с двумя паспортами. Кроме паспорта на свое настоящее имя у него еще был паспорт на имя Роланд Харальд Л а н г. Этот второй паспорт, поведал он суду, был получен им от старика Ланга во Флориде, который его усыновил в знак благодарности за спасение жизни. Этот американский паспорт подлинный, иначе он бы не смог служить шкипером на американских судах.

В Александрии, Египет, в кругосветного путешественника Ланга влюбилась гражданка Швейцарии Хуф. Он умыкнул у нее 28 фунтов стерлингов, деньги он потратил потом на других женщин в ночных притонах. У одного хозяина гостиницы в Каире он выманил 88 фунтов стерлингов. В Генуе он выдавал себя за инженера в области звукового кино, вследствие чего некая Алоизия Тонелли лишилась тысячи лир, в Антверпене он надул трактирщика на 250 бельг.

Но его самое крупное предприятие провалилось. Он задумал изготовить в Александрии поддельные аккредитивы местного банка и получить по ним деньги в филиалах банка в Индии, Японии и Китае. Он посвятил в свои планы живущего в Каире австрийца по имени Йозеф Натан, пообещал ему долю от прибыли, но тот выдал его полиции. Однако Ланг-Ципко, почуяв, откуда подул ветер, уже несся на всех парусах прочь от Египта. Тем не менее в Австрии он был арестован.

Ему придется приостановить свои кругосветные путешествия на восемь месяцев, на которые его задержит в Австрии приговор, вынесенный судом.





Из дипломатической переписки

Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 21 ноября 1940 года

Л. сообщает:

«1. Первый успех в Сиде на Черном море, Турция. Британский грузовой пароход 6000 тонн выведен из строя полностью. Сообщение об этом передано через филиал информационного агентства Belga в Анкаре.

Ирак, Багдад, озеро Хаббания, аэродром Imperial Airways. Поджог бензина, уничтожено два бомбардировщика Blenheim, а также два новых грузовика.

Нападение на насосную станцию Тель Кеф, промежуточный пункт нефтепровода Триполи — Хайфа. Насосы приведены в негодность. Рабочие взорвали трубу, сожжено от 250 до 300 вагонов нефти. Намерение направить огонь по трубам не удалось осуществить, так как насосы на других станциях повысили давление.

Сингапур. Самолет Sunderland с 14 офицерами военной комиссии, среди них полковник, через два часа полета в направлении Австралии ликвидирован посредством книги в багаже одного из офицеров.

2. Да.

3. 15 книг, 15 роликов и материал Z. Шесть по 15 минут, три по 30 минут, три по 2 часа, три по 24 часа.

4 и 5. После операции на желудке осталось лишь 800 долларов. Нужно еще 4000 долларов, гарантирую три крупных успеха здесь».





Телеграмма немецкого посольства в Бангкоке в Берлин от 9 декабря 1940 года

27 августа сего года в посольство явился Отто Винценц Ц и п к о, род. 29.5.1902 в Золленау под Веной. Он сообщил, что путешествует с тайным немецким заданием и по пути сюда совершил несколько актов саботажа с британскими самолетами и на британских аэродромах. Подробности он сообщать не захотел, как и называть своего заказчика.

Цель его визита была следующей:

Он путешествует с фальшивым швейцарским паспортом на имя Роланда Лансинга, род. 19.5.1898 в Женеве, и выдает себя за представителя швейцарской часовой фирмы Junghans. В качестве такового он посетил местную швейцарскую фирму Diethelm & Co., чей директор Зигенталер одновременно является почетным швейцарским консулом в Бангкоке. Однако Ципко не знал, что Зигенталер сам представляет здесь фирму Junghans. Ципко не смог предъявить документ от головной фирмы, чем, вероятно, навлек на себя подозрение. Кроме того, он попросил Зигенталера выдать новый паспорт, так как в старом, хотя он и действителен, не осталось чистых страниц. Зигенталер ответил, что должен сначала официально запросить Женеву. Чтобы не пробудить подозрений, Ципко оставил паспорт у себя, объяснив это скорым отъездом.

Он попросил выяснить, не запросил ли Зигенталер все же Женеву, так как такой запрос может выявить поддельность его паспорта и над ним при въезде на вражескую территорию нависнет смертельная опасность.

Ципко получил ответ, что запрос в швейцарское посольство совершенно точно вызовет подозрения, и тогда он отказался от этой идеи, сказав, что попробует навести справки сам. Вскоре после этого он по телефону сообщил, что все в порядке. Больше о нем ничего не было слышно до 27 сентября, когда он, как и было условлено, сообщил из Шанхая о своем прибытии туда.

Несмотря на рассказы о своих авантюрах, Ципко с ходу не производит впечатления отпетого мошенника.

С другой стороны, в розыскном списке управления криминальной полиции рейха от 1 июля 1940 года указано, что его разыскивает земельный суд Вены. Чтобы не навредить его возможному все же заданию, земельный суд не был извещен о пребывании Ципко здесь.





Сообщение VI управления РСХА в немецкий МИД от 27 января 1941 года

Просьба отправить в немецкое дипломатическое представительство в Шанхае нижеследующий текст и передать его упомянутому Роланду Лансингу:

«О Вашем дальнейшем использовании мы окончательно проинформируем Вас приблизительно через неделю. Карстен»





Из газетной хроники

Die Stunde, Вена, 24 февраля 1933 года

Печально известного международного мошенника удалось вчера задержать на основании циркуляра венской полиции. Отто Винценц Ципко, родившийся в 1905 году в Золленау, много лет привлекает внимание не только жителей Вены, но и полицейских ведомств. Не так давно он был приговорен венским судом к восьми месяцам заключения за подделку чеков. В последние месяцы своего ареста он работал в канцелярии суда первого округа Вены.

22 января прошлого года ему удалось бежать из канцелярии. Полицейский советник доктор Шпринг, расследовавший ранее различные мошенничества Ципко, установил в ходе международной переписки, что Ципко сначала уехал в Америку, где вновь занялся подделкой чеков. Оттуда он направился в Египет. И там он промышлял мошенничеством, что в итоге привело к его аресту. Он был передан в австрийское консульство и отправлен под охраной в Европу.

Но в Бриндизи Ципко снова удалось бежать.

Через Италию и Францию он добрался до Бельгии. Там он попался на очередной афере и был приговорен к трем месяцам тюрьмы. После отбытия наказания он направился в Австрию и был задержан в Шердинге. Однако через несколько дней сбежал снова. Вчера его удалось арестовать в Виллахе. Ему придется отбыть еще шесть месяцев заключения.

Ципко также подозревают в том, что он выдал себя за американца и получил в американском посольстве в Будапеште 400 долларов, предъявив фальшивые документы.





Из дипломатической переписки

Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 31 января 1941 года

Местное посольство Швейцарии 20 января разослало циркуляр, в котором предостерегает от проставления виз в заграничный паспорт Роберта Лансинга, который не является гражданином Швейцарии. Паспорт, по всей видимости, подделан.

Лансинг оповещен.





Сообщение VI управления РСХА в немецкий МИД от 18 февраля 1941 года

Касательно: Л а н с и н г в Шанхае

Вышепоименованный родился в Вене 19.5.1902. Его настоящее имя: Отто Ципко. Ц. около 20 лет странствовал по всем странам света, зарабатывая деньги различными путями. Так, у него есть патент капитана американского торгового флота, а также американский патент летчика. По его показаниям, он занимался в США контрабандой оружия и алкоголя, а во время известного конфликта в Гран-Чако перегнал 26 самолетов из Северной Америки в Южную.

Вся карьера Ц. идеально подходит для проведения актов саботажа. Отдел G VI управления РСХА поэтому дал ему задание вести саботаж на английских судах. Для этой цели Ц. был выдан швейцарский заграничный паспорт на имя Роланда Л а н с и н г а, с которым он 28 мая 1940 года был отправлен в Афины.

Предусматривалось проведение актов саботажа на английских пароходах в Средиземном море, что, однако, после вступления 12 июня 1940 года в войну Италии стало практически невозможным, поэтому выбор мест для актов саботажа был в определенной степени отдан на откуп самому Ц.

По имеющимся здесь данным, им были проведены акты саботажа в нижеследующем порядке:

1) В Сиде на Черном море британский грузовой пароход вместимостью 6000 т, устроенный как танкер и, очевидно, перевозивший бочки с нефтью, выведен из строя полностью.

2) На озере Хаббания, на линии Ирак — Багдад, на аэродроме Imperial Airways подожжен бензин, сожжено два британских бомбардировщика Blenheim, а также два новых грузовика.

3) На насосной станции Тель Кеф, промежуточном пункте нефтепровода Триполи — Хайфа, приведены в негодность насосы и взорваны трубы. Сожжено от 250 до 300 вагонов нефти. Намерение направить огонь по трубам было предотвращено повышением давления на других насосных станциях.

4) Летевший в Австралию самолет Sunderland с 14 офицерами военной комиссии, среди них полковник, разбился через два часа полета. Эта операция была осуществлена в Сингапуре: в багаж одного из офицеров была заложена взрывчатка с механизмом, включившимся через 120 минут.

Взрывчатые вещества и взрыватели, необходимые для этих актов саботажа, были переданы Ц. хауптштурмфюрером СС Карстеном в Афинах. Дальнейшую перевозку взрывчатки и взрывателей Ц. осуществлял сам.

С 15 сентября 1940 года Ц. находится в Шанхае и ожидает дальнейших указаний для проведения актов саботажа, а также необходимой для этого взрывчатки и взрывателей. Он гарантирует проведение в Восточной Азии как минимум трех крупных операций саботажа.

Поэтому необходимо срочно установить личный контакт с Ц., после того как он восемь месяцев был предоставлен самому себе. Предусмотрена отправка в Шанхай хауптштурмфюрера СС Карстена, который одновременно привезет в диппочте взрывчатку. Карстен руководил прежним заданием Ц. и является единственным, кто знает Ц. лично.





Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 19 февраля 1941 года

Л. выплачено 463 доллара США банкнотами.





Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 3 апреля 1941 года

Лансинг предлагает отправиться с датским паспортом через Бангкок и Сингапур в Южную Африку или куда-то еще, где может осуществлять полезную деятельность. Якобы может купить взрывчатку здесь за 300 долларов.

Прошу телеграфировать ответ: если использование Л. не запланировано на ближайшее время, рекомендую его отозвать.

В середине этого месяца Л. снова понадобятся средства.





Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 5 мая 1941 года

Выдал сегодня Л. для оплаты счета за гостиницу эквивалент 150 рейхсмарок.

Имею серьезные возражения против того, что Л. и дальше останется здесь без задания и без денежных средств.





Записка немецкого МИДа от 10 мая 1941 года

Касательно: Л а н с и н г

Согласно указанию я попросил бригадефюрера СС Йоста получить и передать нам соображения начальника полиции безопасности и СД до 12 сего месяца, так как они необходимы нам для доклада министру иностранных дел. Бригадефюрер Йост заявил, что напоминал группенфюреру СС Гейдриху о предоставленных тому в этой связи документах и вчера, и сегодня. Но сейчас группенфюрер Гейдрих в отъезде. Предположительно он вернется в понедельник, 12 мая, но нельзя гарантировать, что его соображения поступят в МИД в тот же день. Бригадефюрер Йост пообещал известить нас немедленно после получения указаний от группенфюрера Гейдриха.





Из газетной хроники

Der Wiener Tag, Вена, 6 апреля 1936 года

На 34-летнего чернорабочего Отто Винценца Ципко поступило объявление о розыске из Шанхая, где он обвиняется в вооруженном ограблении, краже и мошенничестве.

Этим чернорабочим из Золленау интересуются полицейские ведомства по всему миру. Он ездит по свету, зарабатывая то грабежом, то кражами, то подделкой чеков, то мошенничеством, то брачными аферами. Его работу облегчает знание языков. Ципко умело изображает голландца, датчанина, англичанина или американца, а если этого бандитского короля имитаторов и случается поймать, то ему раз за разом удается бежать из-под стражи.

Представим здесь лишь избранные фрагменты из длинного перечня грехов Ципко, хранящегося в полицейских архивах: он происходит из уважаемой семьи, которая надеялась, что он сделает карьеру военного. Но его не приняли в кадетскую школу, а в возрасте восемнадцати лет он исчез из дома, купил у чехословацкого солдата военное удостоверение на имя Рудольф Цах и под этим именем совершил свое первое большое ограбление. Он похитил одежду и белье на сумму в сто тысяч чешских крон, был арестован и затем неоднократно отбывал небольшие наказания за кражи.

После этого Ципко исчез и всплыл лишь в июне 1931 года в Египте под именем Роланд Харальд Ланг. Его арестовали за кражу в гостинице и выслали из страны в Майами — так как этот город был указан в фальшивом паспорте. По дороге он сбежал и, проезжая через Милан, успел выманить у одной дамы тысячу лир, обещая на ней жениться. Затем он очутился в Антверпене, где был приговорен к восьми месяцам тюрьмы за подделку чеков. Тут Ципко снова меняет свое имя и зовется уже Рихард Бекерт. За эту подделку документов он получает в Дрездене четыре недели заключения и высылается в Вену, где его ждут еще восемь месяцев тюрьмы. Его направляют мыть полы в суде первого округа Вены, оттуда он бежит, занимает у родственника в Леоберсдорфе под каким-то предлогом крупную сумму денег, но через несколько месяцев попадается в Виллахе, где носит имя Петер Мадерсбахер. Отбыв тюремный срок, он направляется в Америку. Он селится под именем Роланд Альпенбах в Голливуде и совершает там несколько крупных краж. В Южной Каролине его разыскивают под именем Берт Экарт за уличную кражу. В Денвере, Колорадо, он подделывает чек и, так как за морем ему становится чересчур жарко, снова возвращается в Европу.

В Вене, где полицейский советник доктор Шпринг собирает досье на Ципко, известно еще несколько фактов. В 1934 году Ципко посещал Иокогаму под именем Рон ван Ланд и выдавал себя там за капитана на основании выданного в Копенгагене паспорта. В Шанхае и Токио он называл себя Хилавара Мару, жил в дорогих гостиницах, обводил вокруг пальца всякого, кто попадался на пути. Помимо прочего он получил от одного американца 500 долларов за «аппарат по изготовлению небьющихся тарелок». Излишне уточнять, что никакого аппарата никогда не существовало. Так как он, очевидно, устал выдумывать новые имена, он забрал у четырех человек их паспорта под предлогом организации экспедиции в Монголию. Имена потерпевших: Петерсон, Кристенсон, Андерсен и Карлсен.

Объявление о розыске разослано по всему миру, как и новые имена. Но удастся ли поймать Ципко — вот вопрос!





Из дипломатической переписки

Отметка немецкого МИДа от 16 мая 1941 года

Хауптштурмфюрер СС К а р с т е н сообщил сегодня по телефону, что группенфюрер Г е й д р и х принял решение отозвать Л а н с и н г а. Соответствующее срочное указание VI управления РСХА будет отослано завтра.





Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 20 мая 1941 года

На расходы Л. с середины мая по середину июня выплачен эквивалент 300 рейхсмарок.





Сообщение VI управления РСХА в немецкий МИД от 6 июня 1941 года

Главное управление безопасности рейха согласно со сделанными предложениями и просит известить Роланда Лансинга, что ему следует немедленно вернуться в Берлин.

Для осуществления этого просим посредством дипломатического представительства в Шанхае обеспечить его необходимыми денежными средствами. Потраченная сумма будет возмещена в Берлине Министерству иностранных дел.

Чтобы предотвратить неприятности, которые могут возникнуть у Л. при проезде через территорию СССР со швейцарским паспортом, а также потерю времени, предлагается консульству в Шанхае выдать Л. немецкий заграничный паспорт. Одновременно просим известить консульство о необходимости оказать Л. помощь в получении транзитной визы через СССР.

Лансингу следует указать, что немедленно по возвращении в Берлин он должен позвонить хауптштурмфюреру СС Карстену по телефону 897611. Кроме того, просим, чтобы немецкое консульство в Шанхае сообщило дату отъезда Л., чтобы можно было установить, когда Л. прибудет в Берлин.





Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 10 июля 1941 года

Через несколько дней после передачи указания от 6 июня Л. заявил, что не может ехать через Россию, так как он в ходе акта саботажа якобы уничтожил в 1936 году в Новосибирске 160 тракторов и при этом покалечил рабочего, за что и разыскивается. Тогда ему удалось бежать через Туркестан в Персию.

Данные не вызывают доверия, но проверить их здесь невозможно.

Прошу немедленно удалить Л. из Шанхая, чтобы не скомпрометировать ведомство. Предлагаю отправить его в Японию и поручить дальнейшую работу с ним полковнику полиции Мейзингеру. М. по телефону изъявил согласие.

Пока же Л. будут возмещаться затраты в прежнем объеме.





Телеграмма немецкого консульства в Шанхае в Берлин от 4 августа 1941 года

Л. отбыл в Токио 31 июля.





Из газетной хроники

Der Wiener Tag, Вена, 3 августа 1937 года

На прошлой неделе в Карлсбаде за махинации с валютой был задержан отдыхающий, который имел норвежский паспорт на имя инженера-аэронавта капитана Вальтера М а н с ф е л ь д а и выдавал себя за пилота-инструктора American Aircraft Corporation.

При задержании отдыхающий оказал активное сопротивление, поэтому был посажен под стражу и отправлен в суд.

В его номере при обыске нашли 35 000 долларов, 1000 фунтов стерлингов, большую сумму итальянских лир и два паспорта: один на имя Ольденханд, другой — подлинный австрийский документ — на имя 35-летнего Отто Винценца Ципко из Золленау.

Так как Ципко известен как международный авантюрист крупного формата, разыскиваемый полицией многих стран, у него взяли отпечатки пальцев и установили, что карлсбадской полиции действительно удалось поймать одного из самых опасных международных преступников.

Американские ведомства сообщили в Карлсбад, что Ципко подозревают в том, что он был одним из ведущих членов банды короля гангстеров Аль Капоне, и могут доказать, что он участвовал в ограблении, в ходе которого банда завладела пятью миллионами долларов.

Также Ципко подозревают в соучастии во многих убийствах и покушениях. Якобы есть доказательства того, что он убил в Нью-Йорке трех полицейских. С ним связывают и похищение ребенка Линдберга. Южноамериканская полиция подозревает его в торговле девочками и утверждает, что он похитил 15 женщин.

В Карлсбаде Ципко одевался весьма элегантно, жил в дорогой гостинице, всегда оплачивал свои счета крупными банкнотами, посещал танцевальные вечера и стремился заводить знакомства с женщинами, которым постоянно рассказывал о своих приключениях. На него обратил внимание карлсбадский корреспондент одной пражской газеты и взял у него интервью.

В нем гость Карлсбада сообщил, что выжил в Чикаго в авиакатастрофе, во время которой его супруга сгорела заживо. У него же был сломан позвоночник, который кое-как удалось снова скрепить платиновой проволокой.

Он показывал фотографии с экзотическими ландшафтами: «капитан Мансфельд» был запечатлен в ходе исследовательских экспедиций у индейцев или племени зулу, а также в окружении красивых женщин.

После своего ареста Ципко попытался уверить полицию, что деньги, находящиеся в его распоряжении, он заработал, торгуя габлонцской бижутерией.





Из дипломатической переписки

Телеграмма немецкого посольства в Токио в Берлин от 5 августа 1941 года

Лансинг прибыл сюда 3 августа. Прошу согласовать с заказчиками — капитаном Карстеном из VI управления или криминалькомиссарами Венкером или Фоссом — и телеграфировать дальнейшее использование. По данным Лансинга, у него есть возможность получить в Шанхае официальный португальский паспорт, с помощью которого он может либо вернуться в США, либо через Таиланд и Сингапур уехать в Южную Африку.

Предлагаю выдавать неимущему Лансингу во время пребывания здесь по 800 иен ежемесячно, прошу передать соответствующие указания через министерство в посольскую кассу.

Мейзингер





Телеграмма МИДа в Токио от 8 сентября 1941 года

Для дальнейшего использования Лансинга прошу Мейзингера связаться с местным морским атташе, который получит особые указания от абвера.

Пометка: в результате беседы с фрегаттенкапитаном Дитлем из отдела ОКВ Ausland IV, который рассматривает использование Лансинга в качестве курьера в Мормугао.





Телеграмма МИДа в Токио от 30 сентября 1941 года

Если Мейзингер не видит других возможностей использования Лансинга, начальник полиции безопасности согласен с тем, что Лансинг будет работать на абвер. Начальник полиции безопасности просит предоставить на рассмотрение Лансингу вариант возвращения во Францию на немецком судне под его собственную ответственность. После прибытия во Францию немедленный отъезд в Берлин и доклад Карстену.

Пометка: текст составлен совместно с хауптштурмфюрером СС Карстеном из VI управления РСХА.





Телеграмма немецкого посольства в Токио в Берлин от 6 октября 1941 года

Лансинг получил постоянное задание от морского атташе. Мейзингер извещен.





Из газетной хроники

Westböhmische Tageszeitung, Пильзен, 17 сентября 1937 года

28 июня у американского гостя курорта, называвшего себя «капитан М а н ф р е д о», был проведен обыск. Его подозревали в валютных махинациях. Мнимый капитан Манфредо оказал сопротивление полицейским и был арестован. У него были найдены многочисленные паспорта на разные имена. Возникло подозрение, что он является гангстером из банды Аль Капоне. Однако в ходе дальнейшего расследования оказалось, что арестованный — австриец по имени Отто Винценц Ц и п к о, 35 лет, бывший матрос, превосходно владеющий несколькими языками. Ципко, который прежде уже был осужден за неуплату по счетам и мошенничество, предстал перед судом по обвинению в регистрации под чужим именем и сопротивлении полиции и был приговорен окружным судом к девяти месяцам тюрьмы и высылке за пределы Чешской Республики.





Из книги Бернарда Вассерштейна «Секретная война в Шанхае»

Британский рапорт «Деятельность противника в Японии», 5 ноября 1941 года

Проживая в гостинице в Иокогаме, Грутли вступал в беседы с британскими и американскими гостями, рассчитывая с помощью своей словоохотливости разговорить их и добыть информацию, ценную для Германии. Грутли устроил скандал в баре New Grand Hotel в Иокогаме, когда один финн публично оскорблял нацистов. Крепко сложенный и изрядно выпивший Грутли избил финна. Впоследствии немецкое посольство заставило его не только извиниться, но и покинуть гостиницу.





Из дипломатической переписки

Телеграмма немецкого посольства в Токио в Берлин от 21 ноября 1941 года

Лансинг, он же Грутли, получил постоянное задание от флота, но своей болтливостью поставил его под угрозу, так что морской атташе вынужден был отозвать задание. Кроме того, Лансинг устроил драку с иностранцами, в результате чего японской полиции пришлось вмешаться и установить личность Лансинга. Он рассказывал третьим лицам, что состоит на службе немецкой полиции и флота и ему даны важные поручения.

Готовясь к заданию морского атташе, Лансинг отбыл в Шанхай и, несмотря на многочисленные прямые приказы, отказывается вернуться сюда под предлогом того, что опасается насильственной отправки на родину.

По мнению морского атташе, тем самым доказано, что Лансинг работает на противоположную сторону.

Мейзингер





Телеграмма немецкого посольства в Токио в Берлин от 15 апреля 1942 года

Для подготовки задания морского атташе было необходимо пребывание Лансинга в Шанхае. Там он сообщил о своем задании американской разведке. Японская разведка установила факт предательства Лансинга и известила морского атташе. Несмотря на многочисленные указания, Лансинг до сих пор не вернулся из Шанхая, прячется там. Японскую военную полицию попросили произвести его арест, но это пока не выполнено. Лансинг также подробно рассказал о своей прежней работе на немецкую разведку. Подробности этого выяснить не удалось.

Мейзингер





Докладная записка немецкого МИДа от 21 апреля 1942 года

Отто Ципко, он же Роланд Лансинг, урожденный гражданин рейха, впоследствии гангстер в США, был завербован VI управлением РСХА для проведения актов саботажа в Черном море, на Ближнем Востоке и затем в Сингапуре.

4 декабря 1941 года VI управление отказалось от использования Лансинга. По пожеланию начальника полиции безопасности и СД 9 декабря полицейскому атташе в Токио была дана возможность провести проверку выдвинутых против Лансинга обвинений в работе на противника и осуществить необходимые мероприятия, в том числе, возможно, его задержание японской полицией. Согласно последней телеграмме, Лансинг прячется в Шанхае. В японскую военную полицию направлен запрос об аресте Лансинга, который пока не удалось осуществить.





Из архива шанхайской муниципальной полиции

Доклад специального отделения от 4 декабря 1941 года

Касательно: Р.Х. Кервейн — заявка на разрешение ношения оружия.

Р.Х. Кервейн, австриец, до недавнего времени владелец немецкого паспорта, родился в Вене 19 мая 1894 года.

Досье шанхайской муниципальной полиции не содержит данных об этом субъекте. В дальнейшем излагается краткий пересказ сведений, предоставленных им сотруднику специального отделения.

В 1917 году, во время Великой войны, он был лейтенантом в австрийской армии, сражавшейся на русской границе, и попал в русский плен. Он провел год в лагере в Сибири, но после подписания перемирия был освобожден. Он отправился в Шанхай и оттуда в Америку. Будучи инженером по профессии и с детства увлекаясь авиацией, он сумел найти работу в различных авиакомпаниях, а затем стал пилотом. После четырех лет в воздухе он год проработал на фабрике Форда в Детройте. Затем Pan-American Airways и American Aircraft Corporation наняли его в качестве инструктора по ночным полетам. В 1922 году он женился на американке, его дочери сейчас около восемнадцати. Работая на American Aircraft Corporation, он облетел всю Южную Америку, Европу и часть Азии.

В 1940 году он отправился с дочерью в Италию, где она брала уроки вокала. Во время пребывания в Генуе его разрешение на возвращение в США было отозвано американскими иммиграционными властями. После того как началась война в Европе, немцам, покинувшим США, не разрешалось возвращаться туда просто так, а лишь по въездной квоте.

Кервейн отправился в Берлин, где американская фирма Douglas Aircraft Co. попросила его пилотировать пассажирский рейс из Берлина в Афины. Этот самолет раньше принадлежал норвежской авиакомпании, но был конфискован немецкими властями после захвата Норвегии нацистами. С помощью нацистского юриста Кервейну удалось освободить самолет, и он перегнал его в Афины, где передал греческой авиакомпании.

Перед отъездом из Берлина его вынудили подписать бумаги, в которых он обещал вернуться после выполнения задания в Афинах. Но он не вернулся, а вместо этого на кораблях и поездах добрался до Шанхая через Турцию, Румынию, Бессарабию, Россию и Сибирь. Он прибыл в Шанхай в ноябре 1940 года и после посещения местного немецкого консула получил инструкцию работать в Шанхае на японскую армию в качестве испытателя различных американских самолетов, которые он в силу опыта прекрасно знал. Он также работал инструктором по ночным полетам. Кервейн утверждает, что работал под шантажом нацистов, так как немецкий консул знал, что он отказался вернуться в Берлин из Афин. Он также настаивает на том, что его работа на японцев осуществлялась на коммерческой основе и что он в сумме получил за нее 22 тысячи долларов. В июле 1941 года он отправился в Японию, где устроился в японскую курьерскую службу, регулярно летая между Токио и Бангкоком. Он утверждает, что самолет был немецким, но с японскими опознавательными знаками.

В начале ноября 1941 года у него возникло предчувствие, что его могут силой посадить на одно из судов-охотников, которые оснащались в Японии для немецкого флота. На каждом из этих охотников, со слов Кервейна, есть маленький самолет, и существовала вероятность, что его заставят такой самолет пилотировать.

Ссылаясь на недомогание и необходимость первоклассного медицинского ухода, он убедил японские власти позволить ему отправиться в Шанхай. Сначала он остановился в гостинице Broadway Mansions, но одной ночью, развлекаясь с дамой и пытаясь поднять ее упавшее за кровать ожерелье, он обнаружил скрытый микрофон, предположительно установленный японцами. Тогда он переехал на нынешнюю квартиру.

Местные нацистские чиновники настаивали на возвращении Кервейна в Японию, напоминая ему, что отказ вернуться в Берлин приравнивается к дезертирству из армии. Когда Кервейн отказался вернуться, немецкий консул отобрал у него паспорт.

Кервейн утверждает, что он по-прежнему располагает 22 тысячами долларов, которые не может положить в банк, так как его счета заморожены. Он хранит деньги дома, но любому, кто до них попытается добраться, не поздоровится.

Кервейн заявил, что по возвращении в Шанхай передал определенную информацию коммандерам Вулли и Шеппарду из британской военно-морской службы. Он попросил не упоминать эти имена в полицейских отчетах, так как уверен, что нацисты прознают про это, начнут следовать за ним по пятам и его жизнь окажется в опасности. Отсюда и заявка на разрешение ношения оружия.

Сотрудник специального отделения поговорил с коммандером Вулли, который подтвердил, что Кервейн предложил некую информацию британским властям. Но она оказалась бесполезной, британские власти не доверяют информации Кервейна, равно как и ему самому, так как он известен как опасный человек, способный подставить любого, с кем ведет дела.

Коммандер Вулли заявил, что Кервейн определенно в немилости у нацистов и японцев, но вовсе не из-за того, что передал какую-то информацию британским властям. Скорее всего, считает он, виной тому какая-то коммерческая сделка, на которой Кервейн нагрел руки.

Хотя Кервейн утверждал здесь, что не имеет огнестрельного оружия, коммандер Вулли уверен, что видел у Кервейна пистолет и дубинку, которые тот и не пытался скрывать. Здесь Кервейн показал только дубинку, утверждая, что это его единственная защита.





Из дипломатической переписки

Телеграмма МИДа в Токио от 16 мая 1942 года

Просим обязательно предпринять попытку заполучить Лансинга в наши руки и обезвредить его. Желательно узнать, какие показания Лансинг дал американской разведке о работе на немецкую разведку.





Телеграмма немецкого посольства в Токио в Берлин от 8 июля 1942 года

Задание пока не удалось осуществить, так как Лансинг скрывается в Шанхае под именем Харри Р. Кервейн, поэтому приказ об аресте, выданный французской полицией, нельзя исполнить. По сообщению испанского консула, он был арестован французской полицией в середине мая за драку с испанцами, при нем были револьвер и дубинка. Но после установления личности его снова отпустили. Швейцарский консул циркуляром предупредил все консульства в Шанхае о Лансинге, который выдает себя за швейцарца.

В распоряжении Лансинга находятся большие денежные суммы. Связь с Лансингом существует, попытаемся доставить его сюда, чтобы затем отправить домой. Если этот план не удастся осуществить, будем при случае действовать согласно указанию от 16 мая.





Из книги Петра Балакшина «Финал в Китае»

Дело Грутлея

В некоторых эмигрантских кругах подвизался некто Грутлей, он же Генрих Роланд Кербейн, Лансинг, капитан Роланд и просто Фриц Роланд, немецкий гражданин, выдававший себя попеременно то за швейцарца, то за натурализированного американца.

Грутлей довольно близко стоял к эмигрантским фашистским кругам и эмигрантам — сотрудникам японской и германской разведывательных служб. Одним из его знакомых был некто Ховане, так же, как и Грутлей, человек с десятком вымышленных имен. Обширные знакомые у Грутлея были и среди женщин, работавших в кабаре и ночных кабаках Шанхая, среди которых были русские и немки-еврейки, беженки из Германии.

У него также было много знакомых среди японских служащих военной миссии и других японских военно-морских и политических учреждений и среди немцев из нацистских организаций Шанхая и отдела гестапо. У Грутлея водились большие деньги в американских долларах, которые он предпочитал держать не в банке, а среди своих знакомых. Грутлея подозревали в распространении наркотиков через его приятельниц, женщин из кабаре.

Грутлей хорошо говорил по-русски, жил в России. По его словам, он служил в Москве инструктором по ночным полетам. В Шанхае он поддерживал близкие сношения с В.В. Сергеевым, представителем агентства ТАСС, что давало основание подозревать его в работе одновременно для немецкой, советской и японской разведывательных служб. Грутлей был чрезвычайно груб с женщинами, издевался над ними, эксплуатировал их, не платя им, и устраивал им скандалы.

Грутлей был убит при загадочных обстоятельствах в пустынном месте Французского города... Накануне смерти Грутлея его видели попеременно то в компании немца, который называл себя Вебером, но имя которого было Вернёр, то в компании женщины, которая выдавала себя за немку, но на самом деле была русской.

Незадолго до своей смерти Грутлей рассказывал своим русским друзьям, что за ним охотились китайские террористы и что один из них стрелял в него, но ему удалось отбиться от них.





Из материалов Управления стратегических служб США

Доклад «Деятельность немецкой разведки в Китае во время Второй мировой войны»

Согласно показаниям ВИЛЯ, в 1939 году ГРУТЛИ (он же КЕРВЕЙН) был агентом в Соединенных Штатах. На Дальнем Востоке он сначала работал в Токио на МЕЙЗИНГЕРА, по заданию которого в 1940 году со швейцарским паспортом совершил путешествие в Россию для сбора информации. ГРУТЛИ был вспыльчивым и неуправляемым человеком, особенно в пьяном состоянии. После инцидента в Токио его направили в Шанхай, где он, продолжая работать на МЕЙЗИНГЕРА, подчинялся ВИЛЮ. Со слов ВИЛЯ, консульство не желало иметь с ГРУТЛИ никаких дел. Он был полезным агентом и работал большей частью против японцев, собирая информацию о японских делах в Шанхае в разные периоды. В ходе этого он часто ссорился с японцами, которых спаивал до беспамятства, чтобы получить от них нужную информацию. Он также содержал небольшой публичный дом, обсуживавший японцев. По данным ВИЛЯ, ГРУТЛИ убил несколько японцев, и ВИЛЮ постоянно приходилось использовать свое влияние, чтобы удержать японцев от ареста и суда над ГРУТЛИ. ВИЛЬ утверждает, что в ходе своего последнего задания ГРУТЛИ убил четырех японцев, после чего прятался в квартире ВИЛЯ. Но он начал сильно пить, в последний раз его видели, когда двое русских, работавших на японцев, вытаскивали его, совершенно пьяного, из бара. На следующее утро его тело нашли в одном из переулков Французского города. По другой версии, за убийством стоит гестапо и его убил ШМИДТ, получив приказ от МЕЙЗИНГЕРА… Эта версия подтверждается бывшей женой МЕЙЗИНГЕРА, которая подслушала разговор мужа о том, что ГРУТЛИ впал в немилость, она уверяет, что ШМИДТ убил ГРУТЛИ по приказу МЕЙЗИНГЕРА.





Из дипломатической переписки

Телеграмма немецкого посольства в Токио в Берлин от 3 октября 1942 года

Лансинг, он же Ципко, он же Грутли, он же Кервейн, 27 сентября обнаружен в Шанхае мертвым. Убийца неизвестен. Дальнейшее будет сообщено после уточнения обстоятельств. После начала войны между Японией и Америкой вышеназванный работал на советскую разведку.

Мейзингер

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