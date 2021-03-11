«Имеет смысл проживать искусство онлайн»

13 марта главный куратор музея «Гараж» Катя Иноземцева и арт-директор фестиваля FutureEverything Ирини Пападимитриу примут участие в открытой онлайн-дискуссии, посвященной визуальному искусству в цифровую эпоху. В фокусе их внимания окажутся новые медиа, влияние технологий на арт-мир и будущее визуального искусства. Событие пройдет в рамках форума UK-Russia Creative Bridge, который проводит отдел культуры и образования посольства Великобритании в Москве. Зарегистрироваться на дискуссию можно здесь.

В преддверии дискуссии Ирини ответила на вопросы COLTA.RU о том, как наука уживается с искусством, и о готовности аудитории к надвигающимся изменениям.

— В одной из книг Олдоса Хаксли есть такое высказывание: «Не одно лишь искусство несовместимо со счастьем, но и наука. Опасная вещь наука; приходится держать ее на крепкой цепи и в наморднике». А как вы думаете, могут ли искусство и наука сделать человека счастливым?

— Я склонна думать об искусстве и науке как о чем-то схожем, ведь их объединяет желание человека исследовать, понимать и взаимодействовать с миром. Мне кажется, что искусство и наука не обязательно должны делать людей счастливыми, но должны открывать новые способы смотреть на мир, позволяя нам обмениваться идеями, учиться, побуждать к творчеству, воображать новые миры, задавать больше вопросов и ставить под сомнение мир и общество.

— Как вы думаете, может ли искусственный интеллект по-настоящему заменить человеческое искусство? Все-таки алгоритмы тоже пишет человек. Другое дело, что изначально это чисто технологическая история.

— Я думаю, мы должны говорить не о том, как ИИ заменит человеческое искусство, а о возможностях, которые открываются при их сочетании. Конечно, алгоритмы пишутся людьми, и машины тоже создаются людьми. Если же мы говорим об этом через греческое понятие téchnē — оно всегда включало в себя техническую деятельность. В своей работе «About the Word Design» Вилем Флюссер объясняет, что понятия téchnē, ars, design, art, technology имеют похожие значения в греческой и римской культурах. В обоих случаях они говорят об обмане и хитрости. Таким образом, если посмотреть на термин «искусственный интеллект», то на самом деле он имеет корни в тех же понятиях обмана и хитрости. Флюссер в том же тексте упоминает, что «современная буржуазная культура сделала четкое разделение между миром искусства и миром технологий и машин». Следовательно, культура была разделена на две крайности: одну — научную, объективную и «твердую», другую — эстетическую, субъективную и «мягкую».

— Не заберут ли технологии акт творчества, который предшествует созданию произведения искусства в традиционных искусствах? Сегодня некоторые художники в этом смысле как будто становятся, скорее, теоретиками — формулируют идею, которая будет воплощена в жизнь с помощью технологов и ученых.

— Если посмотреть на изначальное значение слова «шедевр», мы говорим о выдающемся навыке ремесла или о произведении высокого уровня, изготовленном учеником, стремящимся стать мастером. Слово «шедевр» со временем приобрело различные значения, большинство из которых ассоциируется с романтическими идеями гения, величия, культовых музеев или известных частных и государственных коллекций. Хотя мысль о шедеврах устарела и сомнительна, многие художники, работающие с цифровыми технологиями, создают произведения, которые концептуально значимы, актуальны и сложны. И возвращаясь к первоначальному определению шедевра: многие художники, использующие сегодня цифровые технологии, также будут создавать технически совершенные и высокопрофессиональные работы. Работы, которые можно охарактеризовать как шедевры.

© UK-Russia Creative Bridge

— Буквально на прошлой неделе певица Grimes продала на аукционе свои работы: тут не нужны ни оценщики, ни физический контакт, ни даже физическое существование самого арт-объекта. Как вы думаете, как в будущем будут выглядеть выставки, контакт человека с искусством?

— Верно, Grimes продала коллекцию цифровых произведений искусства в разгар сумасшествия вокруг NFT (невзаимозаменяемых токенов). Также очень близко к этому событию анонимная группа купила оригинальное физическое произведение искусства Бэнкси и сожгла его после того, как конвертировала в NFT. Художники, художественные коллективы и арт-организации продавали и представляли работы в цифровом формате довольно долгое время, задолго до использования NFT. Проживать искусство онлайн и коллекционировать его на своих экранах имеет смысл, поскольку мы проводим большую часть нашей жизни между физическим и виртуальным, и по мере того, как мы прогрессируем, художники всегда найдут новые способы показать свои работы и взаимодействовать со зрителями. Однако нынешнее увлечение NFT и способность блокчейна создавать цифровой дефицит (файлы можно проверять на оригинальность, токенизировать, шифровать и коммодифицировать) говорят больше о власти, деньгах и желании арт-рынка и капитализма создать зрелище вместо того, чтобы предсказывать, как мы можем прожить и пропустить через себя искусство в будущем. В этом контексте также стоит отметить дебаты вокруг NFT: их огромных объемов использования энергии и выбросов CO2.

— Без аннотации или достаточных знаний иногда может быть сложно понять произведение искусства. И в этом смысле порой какой-то объект может показаться просто набором технологических примочек. Как вы считаете, должно ли искусство, неважно — технологическое или традиционное, быть понятным на интуитивном уровне: лежит ли перед вами красивая демонстрация технологических новинок или же это технологии, примененные как кисть в руках художника?

— Действительно, многие произведения искусства могут быть слишком сложными для понимания, и есть ошибочное представление, что большинство людей технически грамотны, в то время как все еще существует большое количество людей, которые не имеют доступа к технологиям или обретению цифровой грамотности. Однако тот факт, что произведение сложно понять без интерпретаций или дополнительных знаний, применим к любым формам искусства, а не только к цифровому. Иногда легко предположить, что картину можно легко прочитать, потому что это вид искусства, с которым мы знакомы, но это не всегда так.

С другой стороны, по мере расширения доступа к технологиям люди могут не думать о цифровом искусстве или произведениях, в которых используются технологии, столь же ценные, как и в других, более традиционных, формах искусства. Мы видели, как это происходило в прошлом с фотографией или видеоартом. Это свидетельствует о необходимости выставлять больше подобных работ и знакомить аудиторию с новыми медиа и историей цифрового искусства. Долгое время новые медиа и цифровое искусство выставлялись отдельно, изолированно, и потребовалось много времени, чтобы основные художественные учреждения оказались готовы выставлять и собирать их; сейчас ситуация меняется.

Ваш вопрос отсылает меня к словам Сьюзен Зонтаг в «Против интерпретации» о гиперстимуляции в современном мире: «Наша культура основана на избытке, на перепроизводстве. В результате мы постоянно теряем остроту нашего чувственного опыта».

© UK-Russia Creative Bridge

— Где проходит граница между искусством и поп-культурой и стоит ли сегодня так разделять эти понятия — так же как и понятия высокого и низкого искусства? Есть ощущение, что сегодня внутри любой формы может содержаться множество отсылок, которые каждый считывает в силу своего бэкграунда. И форма в этом случае не играет роли.

— Если под различиями между искусством и поп-культурой мы имеем в виду деление на «высокую» и «низкую» культуру, которое является скорее политическим, нежели интеллектуальным или эстетическим, то сегодня границы определенно размыты. На самом деле я не уверена, что между ними есть разница. Думаю, что термин «поп-культура» также означает разные вещи в зависимости от контекста, но также и от того, кто решает, как его определить.

Если мы думаем о поп-культуре как о какой-то коллективной идентичности или о мейнстримных идеях и установках — например, нескончаемом потоке изображений, мемов, книг, о телевидении, музыке и т.д., то искусство уже достаточно давно может на них опираться. Я думаю, что такие различия и определения, как «высокая» или «низкая» культура, являются, скорее, социальными конструктами.

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