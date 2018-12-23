Что болит — прямо сейчас

Под конец года COLTA.RU пригласила своих друзей и оппонентов — известных деятелей искусства, социологов, публицистов — поговорить о том, что нас с вами в последнее время сильнее всего задевало. Предлагаем всем, кто далеко от Москвы и не может попасть в лекторий Level One, посмотреть прямую трансляцию дискуссий на сайте COLTA.RU.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА





Расписание дискуссий

12:00. Не твое дело. Конфликт поколений в эпоху позднего путинизма

С кафедры, в медиа, в соцсетях мы слышим, что харассмент мы выдумали, депрессия — это лень, а молодые опасно консервативны. Ускользать, встраиваться или бороться? Поговорим о том, как сохранить самосознание на фоне политической опустошенности.

Участники:

Армен Арамян — социолог, редактор раздела «Университет» журнала DOXA

— социолог, редактор раздела «Университет» журнала DOXA Элла Россман — преподавательница Школы культурологии НИУ ВШЭ, феминистская активистка

— преподавательница Школы культурологии НИУ ВШЭ, феминистская активистка Наталия Тышкевич — руководительница спецпроекта «PhD Ненависть» журнала DOXA

Модератор — Надя Плунгян, искусствовед, шеф-редактор раздела «Искусство» портала COLTA.RU

13:30. Цена компромисса в 2018-м. Сотрудничество с властью как моральная проблема

Сотрудничать — когда это возможно и когда уже невозможно? Спор о границах допустимого для деятелей культуры компромисса в отношениях с властью длится уже не один год, но время от времени вокруг этой темы вспыхивают особенно сильные страсти — как происходит в начале этой зимы. Где сейчас проходит демаркационная линия?

Участники:

Антон Долин — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»

— кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Анна Наринская — публицист, литературный критик, куратор

15:00. Камень в ботинке: может ли искусство быть правильным?

Светлана Баскова, режиссер возмутительного «Зеленого слоника», и Борис Юхананов, теоретик и практик самого тревожного из искусств — современного театра. Марина Разбежкина, основатель школы нелицеприятной документалистики, и художник Анатолий Осмоловский, проделавший путь от акционизма и нонспектакулярности до зрелищной нефигуративной скульптуры. При посредничестве Василия Корецкого они обсудят феномен последних лет — недовольство современной культурой. Возможны ли «доброе кино», уютный театр, нетравматичный арт — и кому они вообще нужны? Совместимы ли буржуазная этика и правда? Может ли столкновение с реальностью быть безболезненным для художника и зрителя?

Участники:

Светлана Баскова — кинорежиссер, сценарист

— кинорежиссер, сценарист Анатолий Осмоловский — художник, акционист, теоретик, куратор

— художник, акционист, теоретик, куратор Марина Разбежкина — кинорежиссер, сценарист, сооснователь Школы документального кино и театра

— кинорежиссер, сценарист, сооснователь Школы документального кино и театра Борис Юхананов — режиссер, теоретик театра, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский»

Модератор — Василий Корецкий, кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» портала COLTA.RU





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