«У кризисных программ есть шанс создать новую социальную справедливость»

Георг Треметцбергер — директор Creative Region Linz & Upper Austria из Линца, региональной организации, созданной для поддержки креативных индустрий в Верхней Австрии. 7 мая он принял участие в онлайн-дискуссии «Эффективные меры поддержки креативных индустрий во время пандемии. Государственные и частные стратегии в Австрии и России» в рамках серии онлайн-ивентов «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?», которые проводятся при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Фридриха Эберта.

Creative Region организована по принципу торговой палаты для компаний, занимающихся дизайном, рекламой, созданием компьютерных игр, музыкой, прикладным искусством, издательским делом, и других креативных предпринимателей. О положении креативных индустрий в Австрии во время пандемии Треметцбергера расспросила Юлия Смирнова.

— Австрия первой в Европе начала выходить из карантина. Как сейчас выглядит жизнь в Линце?

— Мы постепенно возвращаемся к относительно нормальной жизни. Заметно, что магазины оживились. В прошлую пятницу снова открылись рестораны. С начала июня будут разрешены туристические поездки, а в середине июня должны открыть границы. Люди чаще приходят в офис — я, например, сейчас тоже сижу в своем офисе. Это мне кажется очень важным, нам всем нужны личные контакты. Самые лучшие идеи часто возникают во время непринужденных разговоров за чашкой кофе. Но люди все еще немного зажаты и не понимают точно, как вести себя в этой ситуации. Должно пройти еще какое-то время, чтобы мы вернулись к нормальному общению.

— Насколько сильно кризис затронул креативные индустрии в Верхней Австрии?

— Это зависит от индустрии. Компании, которые занимаются дигитализацией, от него только выиграли, их услуги сейчас всеми востребованы. Во многих регионах Австрии фирмы могут получить субсидии до 7500 евро на дигитализацию.

Но вот музыканты, фотографы, видеохудожники и ивент-индустрия находятся в сложной ситуации, у них нет никаких доходов вот уже несколько месяцев. Некоторые музыканты могут себе позволить сейчас работать над новым альбомом. Но у тех, кто только что выпустил альбом и собирался в концертный тур, дела особенно плохи. Сильно пострадали и те креативные предприниматели, которые работают с турбизнесом.

— Пришлось ли кому-то закрыть свой бизнес?

— Пока о таких случаях я ничего не слышал. Большинство компаний может продержаться эти два-три месяца. В начале кризиса у многих появились новая энергия и воля к жизни. Но сейчас пока нельзя предугадать все последствия. Неизвестно, что будет осенью, начнется ли вторая волна эпидемии. Возможно, в январе следующего года многие решат закрыть свой бизнес и искать работу в больших компаниях.

© Creative Region Linz & Upper Austria

— Какую помощь креативные предприниматели в Австрии могут получить от государства и хватает ли ее?

— Большие компании могут воспользоваться системой неполной рабочей недели (компании в кризисной ситуации могут сократить сотрудникам рабочие часы и получить субсидии от государства для выплаты большей части заработной платы. — Ред.). Для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров есть фонды поддержки: на первом этапе можно было подать заявку на грант до 1000 евро, на втором — до 6000 евро. Но для этого нужно было доказать, что доходы упали именно из-за коронавируса. Те, кто основал свою компанию совсем недавно, конечно, не могут это сделать, так что стартапы находятся в трудном положении.

Наша организация делает все возможное, чтобы государство ввело еще одну дополнительную меру поддержки. Несколько лет назад в Австрии выдавали гранты до 5000 евро на совместные проекты креативных предпринимателей с компаниями из других отраслей. Это отличный шаг: компании видят, какую пользу приносит работа с творческими индустриями, например, при создании новых продуктов, так возникают связи и новые заказы. Мы хотим, чтобы такая программа началась и сейчас.

— Как Creative Region помогает креативным предпринимателям?

— Сейчас мы проводим много индивидуальных консультаций и собираем всю информацию, которая может быть полезна нашим компаниям. Мы помогаем писать заявки на гранты. И еще мы создали новую программу по анализу сильных сторон: предприниматели могут обсудить свою ситуацию с экспертами и группой коллег и подумать, как они сейчас могут найти новых клиентов или предложить старым клиентам новые услуги.

Бывшая табачная фабрика в Линце © Creative Region Linz & Upper Austria

— Не могли бы вы привести несколько примеров, как это работает?

— Например, компании Vresh и Das Merch — обычно они делают одежду и занимаются печатью на текстиле, скажем, для музыкальных фестивалей, которые сейчас отменены. Еще до кризиса мы помогли им создать производственную цепочку в Европе с соблюдением всех этических и экологических стандартов. Сейчас они начали шить маски. Или другая компания, которая обычно делает мотоциклетные шлемы, придумала защитные забрала для медиков. Эти проекты сделали компании очень известными в регионе, надеюсь, после кризиса им это поможет.

Кулинарный сайт 7Hauben организует курсы готовки онлайн — в кризис они особенно популярны. На этот проект они получили государственный грант в 50 000 евро. Или художественный проект Healthy Boy Band — его делают три известных повара. Сейчас они выпустили антикризисную книгу рецептов вместе с одним дизайн-бюро из Линца: это такой проект и об искусстве, и о еде.

— Часто ли творческие компании помогают друг другу — или каждый решает проблемы в одиночку?

— У нас и до этого было довольно много примеров кооперации и сотрудничества, а кризис создал дополнительное чувство солидарности. Борцам-одиночкам в креативных индустриях приходится сложно. Сейчас, например, многие помогают друг другу с помощью краудфандинговой платформы Conda Hilft — некоторые проекты там собрали по несколько сотен тысяч евро. Другие компании бесплатно помогают друг другу с дигитализацией.

— Какие политические вопросы особенно обсуждаются в креативных индустриях в Австрии после начала кризиса?

— Очень важный вопрос: почему одни области экономики получают больше внимания политиков и ценятся больше, чем другие? Кому разрешат открыться раньше, а кому придется долго ждать? Часто такие решения объясняются политическими связями. Например, было давно известно, что рестораны в Австрии откроются 15 мая. Но вот все, что связано с культурными мероприятиями, очень долго было под вопросом. Только на прошлой неделе появились сигналы, что кинотеатры, концертные площадки и театры, возможно, будут открыты в июне. И еще нам нужно обсуждать, кто и как получает финансовую помощь от государства. Например, во Франции господдержка связана с соблюдением экологических стандартов. Мне кажется, у этих программ по оживлению конъюнктуры есть огромный шанс создать новую социальную справедливость, если помощь будет привязана к определенным экологическим и социальным условиям.

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