Подкасты о «зеленом» кино. Эпизод 4: занимайся кухней, а не войной
Спасение еды может стать делом каждого. Например, в форме дамстер-дайвинга. Что это такое — рассказывает программный директор Ecocup Анастасия Лаукканен
В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходил впервые в онлайн-формате на Кольте.
Как мы уже говорили, вы можете не только почитать тексты, которые фестиваль подготовил, не только посмотреть записи дискуссий, но и послушать про связь экологии и кино в подкастах программного директора Ecocup Анастасии Лаукканен. Например, о фильмах Яна Артюс-Бертрана или Дени Делестрака.
На этот раз речь пойдет о спасении еды — проблеме, которой на фесте был посвящен фильм «Пища для перемен».
В новом выпуске своего подкаста Анастасия расскажет, как получается, что 40% еды идет на помойку, кто из нее готовит и снимает про это фильмы и как сама Анастасия опробовала дамстер-дайвинг, то есть поиск еды в мусорных баках.
Вы можете найти все подкасты фестиваля и на платформе «Яндекс.Музыка».
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