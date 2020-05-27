Подкасты о «зеленом» кино. Эпизод 4: занимайся кухней, а не войной

В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходил впервые в онлайн-формате на Кольте.

Как мы уже говорили, вы можете не только почитать тексты, которые фестиваль подготовил, не только посмотреть записи дискуссий, но и послушать про связь экологии и кино в подкастах программного директора Ecocup Анастасии Лаукканен. Например, о фильмах Яна Артюс-Бертрана или Дени Делестрака.

На этот раз речь пойдет о спасении еды — проблеме, которой на фесте был посвящен фильм «Пища для перемен».

В новом выпуске своего подкаста Анастасия расскажет, как получается, что 40% еды идет на помойку, кто из нее готовит и снимает про это фильмы и как сама Анастасия опробовала дамстер-дайвинг, то есть поиск еды в мусорных баках.

Вы можете найти все подкасты фестиваля и на платформе «Яндекс.Музыка».

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