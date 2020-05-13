Съесть нельзя выбросить

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Одна из тем фестиваля — это наплевательское отношение человечества к еде, которая отправляется на свалки в непредставимых масштабах. Связанные с этим потери огромны. Диспропорцию между этими цифрами и числом людей, которым не хватает еды, трудно объяснить рационально.

Юлия Кузнецова описывает в этом тексте масштабы катастрофы. Кроме того, той же проблеме посвящен фильм «Пища для перемен» (Франция, 2019 год), который вы сможете увидеть на Кольте 22 мая.

Еда может многое рассказать о человеке. Это и топливо, и строительный материал для наших тел, и один из важнейших факторов, запускающих генетические изменения. «Мы — то, что мы едим»: как часто в последнее время мы повторяем эту фразу, напрочь забывая о еде, которую выбрасываем, порой даже не распаковывая. Что выброшенная еда может рассказать о людях, об их отношении к ресурсам, к среде обитания и даже друг к другу? А ведь пищевые отходы составляют треть от всего объема продуктов питания, который производится на планете. Ежегодно мы выбрасываем 1,6 млрд тонн еды: если все это запаковать частями по 20 кубических метров, получится 80 миллионов брикетов — этого хватит, чтобы добраться до Луны и сделать вокруг нее полный оборот.

Откуда такие цифры?

Пищевые отходы нередко называют farm to fork problem — проблемой «от фермы до вилки». Продукты питания теряются на полях, складах, при упаковке, дистрибуции, в супермаркетах, ресторанах, холодильниках и даже на тарелках.

Чтобы понимать проблему на всех этапах пищевой цепи, в терминологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) применяются два индекса, соответствующих основным компонентам проблемы — потерям еды (food loss) и пищевым отходам (food waste).

Потери еды — это уменьшение количества и качества продовольствия от этапа производства до распределения и снабжения продуктами. Во всем мире около 14% пищи теряется с момента сбора урожая до дистрибуции. Примерно столько же еды превращается в отходы, которые образуются на уровне розничной торговли или ретейла и конечного потребителя. При этом основные причины этих процессов различаются в разных частях света. Если в развитых странах в основном они связаны с бытовыми пищевыми отходами, то в Африке и Азии существенная часть продуктов пропадает из-за неразвитой инфраструктуры или отсутствия современных технологий хранения и транспортировки. Например, в Бангладеш молоко от фермы к заводу перевозится на рикшах — медленно, под палящим солнцем.

На этапе производства потери пищи происходят по разным причинам. Например, хозяйства часто высаживают больше, чем требуется потребителям, чтобы подстраховать себя от вредителей или непогоды. В результате получаются большие экстраобъемы, которые выбрасываются, если на рынке цена продукции ниже, чем стоимость ее транспортировки и хранения. Этому могут способствовать и кризисные условия. Так, во время пандемии COVID-19 многие производители потеряли часть бизнеса из-за закрытия сетей общественного питания. В США это привело к тому, что фермеры запахивают съедобные культуры и сбрасывают до миллиона галлонов молока на поля вместо того, чтобы оплачивать дополнительные расходы. Большое количество перерабатывающих предприятий закрыто на карантин, в результате животных, мясо которых обрабатывать некому, убивают, их тела выкидываются тысячами.

Еще до того, как еда попадает к покупателю, происходят колоссальные потери продуктов питания из-за неправильного с ними обращения, низкого качества транспортировки, недостатков инфраструктуры для хранения. Оценки потерь овощей и фруктов только на этом этапе варьируют от 2–20% в развитых странах до 24–40% в развивающихся странах. Доля выброшенного мяса и других продуктов животноводства превышает 10%.

Свой вклад вносят и ретейлеры, которые нередко отказываются от целых партий еды, если она не подходит под условные стандарты по внешнему виду или размеру. По некоторым оценкам, из-за «культа совершенства» американцы выбрасывают почти столько же еды, сколько съедают. При этом, по данным 2016 года, 12,3% американских семей испытывает недостаток в продуктах питания. Кроме того, большая доля пищевых отходов провоцирует рост цен на конечные продукты на прилавках. Высокая стоимость, в свою очередь, приводит к снижению потребления, значительная часть еды не реализуется до истечения срока годности продуктов и утилизируется целыми партиями.

Превышение предложения по отношению к спросу вынуждает продавцов идти на многочисленные уловки. Чтобы продать больше товара, продукты часто упаковываются бо́льшими партиями, чем это нужно среднему потребителю. Размеры порций в ресторанах и кулинариях с готовыми блюдами нередко тоже больше, чем можно съесть за один раз. Около 17% еды остается недоеденной, 55% остается в ресторанах.

Более половины всей еды «пропадает» на уровне конечного потребителя. В абсолютных цифрах один европеец или житель Северной Америки каждый год выбрасывает около 100 кг еды. Мы плохо планируем, покупаем больше необходимого и не успеваем использовать купленные продукты до того, как они испортились, готовим больше, чем успеваем съесть. Еще одна причина образования отходов — неверное толкование сроков годности. Нередко даты ставятся с большим запасом, приводят к путанице между безопасностью и качеством продукта. По некоторым оценкам, до 20% пищевых отходов на уровне потребителя связано именно с этим.

Куда попадают все эти отходы?

Значительная часть потерь, которые образуются на этапе производства, возвращается в производственный цикл в виде компоста или питания для скота. Но львиная доля отходов, накопленных в розничной сети и конечными потребителями, попадает на свалки и полигоны. По данным Международного банка, в развитых странах 32% бытового мусора — это органические отходы, в развивающихся странах доля вырастает до 57%. В России к органике относится почти треть от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), при этом около 95% мусора в стране отправляется на свалки.

Как часто, избавляясь от очередной партии просроченных продуктов, которыми забит холодильник, мы думаем: «Да ладно, это быстро сгниет»? Но короткие сроки разложения пищевых продуктов, которые фигурируют в многочисленных публикациях, указаны для гниения органики «в нормальных условиях». На свалках и полигонах без доступа кислорода они увеличиваются в десятки и сотни раз. Например, лист зеленого салата вместо нескольких недель в обычных условиях на свалке может пролежать до 25 лет.

Огромные масштабы органических отходов неприятны не только тем, что занимают место на свалках и полигонах, ускоряя исчерпание их мощностей и требуя открытия все новых и новых объектов. Из органического мусора выделяется большое количество парниковых газов — прежде всего, метана; его парниковый эффект намного превышает такие же показатели от углекислого газа. Всего при разложении пищевых отходов ежегодно выбрасывается в воздух 3,3 млрд тонн CO2-эквивалента, или 8% глобальных эмиссий парниковых газов. Это больше, чем вклад в статистику таких выбросов всей России или Индии. Если бы пищевые отходы были страной, она заняла бы третье место по выбросам в мире после США и Китая.

Таким образом, пищевые отходы усиливают глобальное потепление, а оно, в свою очередь, приведет к росту цен на продукты питания в интервале от 3% до 84% к 2050 году. Это серьезная угроза для продовольственной безопасности уже в ближайшем будущем.

Помимо прямого негативного воздействия пищевых отходов на мировую экологию производство выброшенной еды требует огромного количества ресурсов, многие из которых не восстанавливаются.

О каких именно ресурсах идет речь?

Выбрасывая продукты в мусорное ведро, мы отправляем туда всю воду, потраченную на получение этих продуктов, всю энергию, использованную для их транспортировки и хранения, все питательные вещества, вытянутые из плодородного слоя почвы.

70% глобального потребления пресной воды идет на сельскохозяйственные нужды — прежде всего, на ирригацию и питье для скота. Одно яблоко до того, как попадет в нашу продуктовую корзину, в среднем «потребляет» 70 литров воды, на гамбургер уходит 2400 литров. Еда, которую мы выбрасываем, ответственна за 25% глобального потребления пресной воды.

Около 30% мирового производства электроэнергии уходит на обеспечение пищевых цепей, снабжение человека едой. Почти половина от этого количества тратится на транспортировку и хранение. Исследование 2009 года показало, что на производство пищевых отходов только в США ежегодно расходуется 300 млн баррелей нефти.

Производство пищевых продуктов — главный фактор обезлесивания и истощения земельных ресурсов. Сельскохозяйственные угодья для производства только пищевых отходов занимают суммарную территорию в 1,4 млн га (или 28% мировых сельхозземель) — больше площади Китая. Все эти земли лишены естественной растительности, их биоразнообразие сильно снижено.

В США на производство еды затрачивается 15,7% государственного энергетического бюджета, 50% земельных ресурсов и 80% потребления всей пресной воды.

Но главное: выброшенная еда — сама по себе ценнейший ресурс. Современное человечество выбрасывает одну из каждых трех произведенных калорий. Их хватит, чтобы накормить три миллиарда человек — 40% населения всей планеты, два Китая или двадцать Россий. В настоящее время около 800 млн человек страдают от голода или серьезного недоедания — каждый девятый! Всего четверти от мировых объемов выброшенной еды хватит, чтобы накормить всех этих людей. Пищевые отходы Европы могли бы удовлетворить потребности в пище 200 млн голодающих. Еды, выброшенной в России, хватит на 30 млн человек — это больше, чем общее число россиян, живущих за чертой бедности.

Сколько все это стоит?

Общая стоимость выброшенной еды оценивается в один триллион долларов США ежегодно. Эта колоссальная сумма в развитых странах наполовину складывается из денег, отправленных в мусорное ведро обычными жителями. Среднестатистическая семья в Великобритании вместе с едой выкидывает на помойку 730 фунтов в год, в США — 2275 долларов. В России каждый год выбрасывается еда общей стоимостью в 1,6 трлн рублей (около 25 млрд долларов США). Средний россиянин тратит на еду почти треть своего бюджета — и опять-таки треть от этих денег отправляется в утиль.

В добавление к прямым экономическим потерям негативное воздействие на окружающую среду и социальные последствия такого расточительства тоже имеют свою цену. Согласно расчетам ФАО 2014 года, ежегодный экологический ущерб оценивается в 700 млрд долларов, а социальные расходы — в 900 млрд долларов. В частности, выбросы парниковых газов приносят убытки в 394 млрд долларов в год. Рост дефицита воды в мире — еще 164 млрд долларов в год. Водная эрозия почв и связанные с ней потери плодородия, снижение урожайности приносят ущерб в 35 млрд, сопоставимый результат дает ветровая эрозия. Ежегодный эффект от снижения биоразнообразия (в том числе из-за использования пестицидов и удобрений, последствий эвтрофикации, чрезмерного вылова) оценивается еще в 32 млрд. Потери средств к существованию, связанные с эрозией почвы и снижением плодородия, — 333 млрд в год. Неблагоприятное воздействие пестицидов на здоровье оценивается в 153 млрд долларов. Безответственное использование ресурсов, особенно в свете глобальных изменений климата, увеличивает риски экологических катастроф и социальных конфликтов.

Как решить проблему?

Безусловно, проблема пищевых отходов появилась не вчера, и многие международные организации, отдельные страны и регионы пытаются найти решение. В список целей устойчивого развития ООН входит пункт 12.3: «К 2030 году сократить мировые пищевые отходы на уровне розничной торговли и потребителей, сократить потери продуктов питания в цепочках производства и поставок, включая потери после сбора урожая». И многое в результатах зависит от каждого из нас. Человеку пора менять отношение к еде, чтобы фраза «мы — то, что мы едим» избавилась от тени выброшенных продуктов.

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