Послушайте и примите участие в дискуссии «Европейский “Зеленый курс” и что он значит для России»
Европа к 2050 году должна стать декарбонизированной. А Россия, которая потеряет при этом сырьевые рынки? Дискуссия об этом состоится 21 мая
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Одна из дискуссий на фестивале будет иметь особенно серьезное значение. Дело в том, что с 2019 года, согласно решению Европарламента, вся Европа должна двинуться по новому «Зеленому курсу». Это значит, что, если этот курс будет успешным, к 2050 году Европа должна избавиться от употребления всех ископаемых ресурсов.
Это звучит очень оптимистически, но в реальности может привести к серьезным геополитическим последствиям и кризисам. Как всем известно, для России сырьевые рынки — основные. «Зеленая» Европа освободится таким образом не только от выбросов CO2, но по факту и от экономической сырьевой зависимости, в которой она в определенном смысле находится, — зависимости от России.
С одной стороны, очевидно, что это вряд ли будет встречено здесь с энтузиазмом. С другой, Европа хочет сохранять хорошие добрососедские и деловые партнерские отношения с Россией. Как тут быть и по какому сценарию все это может начать развиваться без существенных символических и материальных потерь с обеих сторон?
Этому будет посвящена дискуссия, в которой примут участие руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров и Ральф Фюкс, директор Центра либеральной современности, автор книги «Зеленая революция. Экономический рост без ущерба для экологии» (Берлин). Модератором дискуссии будет старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации «Цель номер семь» Татьяна Ланьшина.
Кстати, вы можете почитать текст Ланьшиной, который вводит читателя в проблематику «Зеленого курса».
Онлайн-дискуссия состоится 21 мая в 17:00. Чтобы послушать ее и принять в ней участие, вам нужно зарегистрироваться вот здесь.
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