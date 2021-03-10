Берлинале-2021: коронавирус на экране

Международное жюри Берлинале-2021: Джанфранко Рози, Ильдико Эньеди, Ясмила Жбанич, Адина Пинтилие

На фото отсутствует Надав Лапид — он не смог вовремя получить разрешение на поездку в Германию и отсматривал фильмы конкурсной программы в онлайн-режиме из Тель-Авива © Alexander Janetzka / Berlinale 2021

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В феврале 2020 года Берлинале стал последним кинофестивалем, который успел пройти без каких-либо коронавирусных ограничений. Когда в огромный Friedrichstadt-Palast на показ фильма Цай Минляна пришла китайская делегация и кто-то из них покашливал, остальные зрители отворачивались и перешептывались. Но, скорее, в шутку. Угроза казалась еще смешной, наигранной. Касающейся преимущественно самих китайцев. Это были последние дни прежнего мира, когда люди еще не старались не вдыхать воздух, если кто-то рядом чихнул, все сидели плечом к плечу, обнимались при встрече без уточнений о социальных контактах в предыдущие дни и недели, свободно передвигались.

Берлинале-2021 стал первым кинофестивалем, где коронавирус не только обусловил полностью онлайновый формат самого фестиваля, но и проник на экраны, став одной из злободневных тем наряду с феминизмом, постколониализмом и поиском самоидентичности.

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