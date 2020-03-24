Инфанте-Арана, Хозяйка Медной горы и галактический двойник

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Юбилейный XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходил в Суздале в то время, когда вокруг все закрывалось на карантин, но аниматоры как будто этого не замечали — фестивальный кинозал был всегда переполнен, студенты сидели на ступеньках, по ночам все танцевали и обсуждали кино и, радуясь встрече, обнимались без всяких предосторожностей. ОРФАК — главное событие в отечественной анимации за год, и никакая паника не могла заставить тех, чьи фильмы выбраны в конкурс, отказаться от поездки в Суздаль. Многие студии придерживают свои важные фильмы, чтобы устроить премьеру на фестивале, и в этом году заметных картин, которые вышли после прошлого ОРФАКа и уже успели поездить по фестивалям, было немного. Среди призеров известен публике был, пожалуй, только один — «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, уже засыпанный международными и отечественными наградами. В Суздале он получил приз за лучший профессиональный короткометражный фильм.

Кроме наград жюри в Суздале есть профессиональный рейтинг, высчитываемый по голосованию участников фестиваля, и его результаты считаются очень значимыми, а режиссер, занявший первое место в рейтинге, становится на ближайший год президентом ОРФАКа. На фестивале принято считать, что если выбор жюри близок к рейтингу, то это адекватное решение, а если награды получили фильмы, низко оцененные профессиональным сообществом, то решение жюри одиозно и долго с гневом обсуждается. В этом году по большей части решения жюри были адекватными; впрочем, обиды и споры тоже были горячими.

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