 
10 марта 2020Кино
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Мамулия, птицы и португальцы

Что смотреть на «Духе огня» в Москве

текст: Алексей Артамонов, Василий Корецкий, Максим Селезнев, Наталья Серебрякова
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  • С 10 по 15 марта в кинотеатрах сети «Москино» пройдут московские показы фестиваля дебютов «Дух огня», который только что закончился в Ханты-Мансийске. Помимо новых фильмов в фестивальной программе две ретроспективы: бразильского хоррормейкера Ивана Кардосо и классиков португальского кино Антониу Рейша и Маргариды Кордейру. Подробнее прочесть о них можно тут и тут. А мы рассказываем о главных новых фильмах программы.

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    «Преступный человек»Режиссер Дмитрий Мамулия

    Отдельное событие-послесловие фестиваля — показ нового фильма главного идеолога Московской школы нового кино. Озабоченный проблемой ловли ускользающей от камеры реальности, Мамулия не снимал почти 10 лет и вот наконец поймал ее — в буколических ландшафтах Грузии, оскверненных странным необъяснимым преступлением (группа мужчин зачем-то убивает известного футболиста). Случайный свидетель убийства, мужчина с грустным лицом, становится одержим кейсом: он следит за другой свидетельницей, ходит на похороны жертвы, а потом и сам покупает пистолет. Все очень медленно, экзистенциально и фактурно (в кадре словно середина нулевых), много обшарпанных интерьеров, старых автобусов с усталыми пассажирами и нуарных заведений с тусклым светом ламп.

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