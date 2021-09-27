 
27 сентября 2021ИскусствоПерформанс
181
Preview_cover_pictureИскусство выносливости Preview_cover_pictureАндрей Бартенев: «Я смотрел на Монро как на творческий образец» Preview_cover_picture«Если говорить обо мне, то я хочу быть мангровой водяной коброй» Preview_cover_pictureПечаль, счастье и победа Рагнара Кьяртанссона Preview_cover_pictureШить за еду или погибнуть в бесплодной борьбе Preview_cover_pictureВодная линия, клуб проклятых и базовый уровень романтики Preview_cover_picture«В Венецианской биеннале Украина участвовала девять раз, каждый раз как будто начиная все заново» Preview_cover_pictureКак я ходил в маске Путина Preview_cover_picture«Я в той же реке, что и другие художники, я — часть истории, и она несет меня» Preview_cover_pictureРебра Евы
Смотреть все материалы

Искусство выносливости

Три дня — это период, за который организм понимает свои пределы и возможности

текст: Илья Крончев-Иванов
1 из 7
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture© Предоставлено Ильей Крончевым
    1. 80 часов преодоления

    Москва и Санкт-Петербург соединились телематическим мостом ради экспериментального перформанса, посвященного осмыслению отношений между роботом и человеком. Два художника — один в Москве на дизайн-заводе «Флакон», а другой в Санкт-Петербурге в «Севкабель Порту» — проведут 80 часов наедине с робототехнической рукой.

    Проект «Повтори мое имя» — это эксперимент в духе искусства выносливости, наиболее радикальной формы перформанса. Это особый тип художественной практики, в которой художник сознательно соглашался на ограничения своей свободы, подчас преодолевая боль, одиночество, усталость, чтобы ощутить силу времени и дать ей выйти наружу.

    Пока художники Илья Карпель и Мария Рожковская проживают три дня с машиной, предлагаем вспомнить наиболее известные художественные работы, в которых время становилось объектом и инструментом исследования.

    © Предоставлено Ильей Крончевым

    Понравился материал? Помоги сайту!

    Подписывайтесь на наши обновления

    Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

    Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

    RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Искусство»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
Лорнировать стендыИскусство
Лорнировать стенды 

Дмитрий Янчогло окидывает пристрастным взором фрагмент ярмарки Cosmoscow, раздумывая о каракулях, влечении к пустоте и фальшивом камне

27 сентября 2021458
«В горизонте 10 лет мы увидим эскалацию интереса к местному искусству на всех национальных рынках Восточной Европы»Colta Specials
«В горизонте 10 лет мы увидим эскалацию интереса к местному искусству на всех национальных рынках Восточной Европы» 

Как прошла ярмарка современного искусства viennacontemporary в условиях ограничений — ковидных, финансовых и политических. Ольге Мамаевой рассказывает ее владелец Дмитрий Аксенов

21 сентября 20213604