Искусство выносливости

© Предоставлено Ильей Крончевым

1. 80 часов преодоления

Москва и Санкт-Петербург соединились телематическим мостом ради экспериментального перформанса, посвященного осмыслению отношений между роботом и человеком. Два художника — один в Москве на дизайн-заводе «Флакон», а другой в Санкт-Петербурге в «Севкабель Порту» — проведут 80 часов наедине с робототехнической рукой.

Проект «Повтори мое имя» — это эксперимент в духе искусства выносливости, наиболее радикальной формы перформанса. Это особый тип художественной практики, в которой художник сознательно соглашался на ограничения своей свободы, подчас преодолевая боль, одиночество, усталость, чтобы ощутить силу времени и дать ей выйти наружу.

Пока художники Илья Карпель и Мария Рожковская проживают три дня с машиной, предлагаем вспомнить наиболее известные художественные работы, в которых время становилось объектом и инструментом исследования.

© Предоставлено Ильей Крончевым

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