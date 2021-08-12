Алина Сапрыкина: «Мне не хватает сложного отношения к советскому периоду»

М.М. Адамович, Н.И. Альтман. Тарелка «Кто не работает, тот не ест». 1922 © ВМДПНИ

100 историй

Во Всероссийском музее декоративного искусства 15 августа завершается выставка «100 историй». Это первый проект, созданный Алиной Сапрыкиной после ее назначения на должность главного куратора — заместителя директора ВМДИ (2020). Концепция выставки демократична: сто самых разных предметов из коллекции музея экспонируются с комментариями или воспоминаниями сотрудников музея и известных москвичей — коллекционеров, художников, писателей, политиков, которые рассказывают, почему выбрали из фондов ту или иную вещь.

Разброс экспонатов на выставке значителен. Здесь и народная игрушка, и произведения советских кустарных мастеров, и хрестоматийные работы (например, флакон для духов «Север», спроектированный Казимиром Малевичем), и малоизвестные шедевры (как акварельная серия известного ленинградского дизайнера Бориса Смирнова, где его стеклянные фигурки становятся частью весеннего натюрморта). Предметы объединяет только хронологическая рамка (1922–1991), но по мере того, как посетители вглядываются в экспонаты, они могут увидеть между ними дополнительные связи.

Б.А. Смирнов. Лист «В окне дома». 1972 © ВМДПНИ

COLTA.RU публикует беседу с Алиной Сапрыкиной о том, как создавался проект, и в качестве постскриптума добавляет две истории из ста, которые, как оказалось, имели особенное значение.

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