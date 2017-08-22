Задержан Кирилл Серебренников

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Сегодня, 22 августа, сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СК) задержали художественного руководителя театра «Гоголь-центр» режиссера Кирилла Серебренникова.

Как сообщает сайт СК, он подозревается в организации хищения бюджетных средств в размере 68 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Следствие квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения. По сведениям источника «Интерфакса», этой мерой может стать арест или домашний арест.

23 мая у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств в созданной им «Седьмой студии». По делу «Седьмой студии» проходят ее бывшие руководящие сотрудники — генеральный директор Юрий Итин, генеральный продюсер Алексей Малобродский и главный бухгалтер Нина Масляева. 10 августа в Мосгорсуде зачитали ее показания, согласно которым Серебренников участвовал в хищении бюджетных средств.

11 августа сообщалось, что СК в рамках расследования дела «Седьмой студии» назначил экспертизу с целью установления подлинности загранпаспорта Серебренникова. Незадолго до этого в интервью Süddeutsche Zeitung режиссер отметил, что отсутствие загранпаспорта может помешать ему выполнить обязательства по контрактам с зарубежными театрами, в частности, запланированную на сентябрь постановку оперы Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в Штутгарте.

В поддержку Серебренникова, Малобродского и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Изабель Юппер, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.

P.S. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщает, что основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова послужили показания Нины Масляевой и сотрудницы бухгалтерии «Седьмой студии» Татьяны Жириковой.

P.P.S. На сайте Change.org начался сбор подписей под обращением с требованием прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова.



