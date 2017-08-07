Süddeutsche Zeitung: Кирилла Серебренникова не выпускают за границу© Kirill Serebrennikov / Facebook
Художественный руководитель театра «Гоголь-центр», режиссер Кирилл Серебренников заявил газете Süddeutsche Zeitung, что сотрудники российских правоохранительных органов забрали у него заграничный паспорт, и теперь он не может выезжать за пределы РФ.
«В сентябре я должен ставить в Штутгарте оперу-сказку "Гензель и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. Надеюсь, что мне удастся выполнить свои обязательства по контракту», — цитирует Серебренникова «Медуза».
Кроме того, режиссер рассказал, что премьера балета «Нуреев» в его постановке в Большом театре запланирована на 9 и 10 декабря 2017 года. Об этом ему сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
23 мая у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищениях бюджетных среств в созданной им в 2012 году «Седьмой студии». После обыска режиссера в качестве свидетеля допросили в Следственном комитете.
Премьера балета «Нуреев» в Большом театре была назначена на 12 июля, но 8 июля в театре сообщили о ее отмене. 10 июля Владимир Урин объявил, что «Нуреев» не готов, и поэтому премьера переносится на начало мая 2018 года. Позднее он сообщил, что рассматривается вариант переноса премьеры на конец декабря 2017 года.
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