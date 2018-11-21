Ориентация в «Другом пространстве»
28 ноября в Московской филармонии откроется крупнейший фестиваль современной музыки в России. В афише «Другого пространства» — 12 непохожих друг на друга концертов. Ответив на дюжину вопросов, вы узнаете, в какой вечер вам лучше всего отправиться в зал Чайковского. А пять знатоков, первыми прошедших тест без ошибок, получат по два пригласительных от Московской филармонии на один из концертов фестиваля
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