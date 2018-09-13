 
13 сентября 2018МостыNEMOSKVA
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Preview_cover_pictureСаймон Шейх. «Локальное и глобальное: как живет художественное сообщество сегодня?» Preview_cover_pictureМарина Фокидис. «Connecting... Connecting... Connected! Что соединяет искусство? Практические советы» Preview_cover_pictureЯра Бубнова. «Искусство для XXI века — путеводитель и полезные советы» Preview_cover_pictureЭлиза Р. Линн и Леннарт Вольф. «Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир» Preview_cover_pictureСофия Викторино. «Искусство, культура и сотрудничество на практике» Preview_cover_pictureДитер Рулстрате. «Почему нам нужно искусство? Почему мы нужны искусству?» Preview_cover_pictureКосмин Костинас. «Последние тренды в public art: все ради публики?» Preview_cover_pictureМоника Шевчик. «Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях» Preview_cover_pictureПутешествие как искусство и vice versa (Разговор в одном купе) Preview_cover_pictureКристиана Пол. «Цифровое искусство на пороге традиционного музея — материалы, медиация, модели» Preview_cover_pictureВалентинас Климашаускас. «Прощай, белый куб: выставочные практики для XXI века» Preview_cover_pictureКарл Оноре: «Мы поменялись с временем местами: теперь оно измеряет нас, а не мы его»
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Саймон Шейх. «Локальное и глобальное: как живет художественное сообщество сегодня?»

Куратор, руководитель магистерской программы по кураторству в Лондонском университете объясняет, почему «культурное производство» в сфере искусства находится в кризисе

 
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Огромный лекционный марафон, организованный проектом NEMOSKVA при поддержке представительства ЕС в России, завершился 7 сентября во Владивостоке лекцией куратора, писателя, руководителя магистерской программы по кураторству в Лондонском университете Саймона Шейха.


Шейх говорил о сложных, кризисных временах, которые переживает сейчас сама организация арт-сообщества в мире.

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