Саймон Шейх. «Локальное и глобальное: как живет художественное сообщество сегодня?»
Куратор, руководитель магистерской программы по кураторству в Лондонском университете объясняет, почему «культурное производство» в сфере искусства находится в кризисе
Огромный лекционный марафон, организованный проектом NEMOSKVA при поддержке представительства ЕС в России, завершился 7 сентября во Владивостоке лекцией куратора, писателя, руководителя магистерской программы по кураторству в Лондонском университете Саймона Шейха.
Шейх говорил о сложных, кризисных временах, которые переживает сейчас сама организация арт-сообщества в мире.Понравился материал?помоги сайту!
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