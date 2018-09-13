Саймон Шейх. «Локальное и глобальное: как живет художественное сообщество сегодня?»

Огромный лекционный марафон, организованный проектом NEMOSKVA при поддержке представительства ЕС в России, завершился 7 сентября во Владивостоке лекцией куратора, писателя, руководителя магистерской программы по кураторству в Лондонском университете Саймона Шейха.





Шейх говорил о сложных, кризисных временах, которые переживает сейчас сама организация арт-сообщества в мире.