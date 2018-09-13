Марина Фокидис. «Connecting... Connecting... Connected! Что соединяет искусство? Практические советы»

25 августа 2018 года в рамках образовательных выступлений внутри проекта NEMOSKVA в Красноярске выступила глава афинского департамента искусств, куратор и писатель Марина Фокидис, которая рассказала о греческом опыте взаимопроникновения политики, искусства и сознания людей.





Цикл лекций был организован при поддержке представительства ЕС в России.

Видео предоставлено проектом NEMOSKVA.