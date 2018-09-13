Марина Фокидис. «Connecting... Connecting... Connected! Что соединяет искусство? Практические советы»
Глава афинского департамента искусств, куратор и писатель приглашает в своей лекции слушателей к «метексису» — групповому обмену энергиями
25 августа 2018 года в рамках образовательных выступлений внутри проекта NEMOSKVA в Красноярске выступила глава афинского департамента искусств, куратор и писатель Марина Фокидис, которая рассказала о греческом опыте взаимопроникновения политики, искусства и сознания людей.
Цикл лекций был организован при поддержке представительства ЕС в России.
Видео предоставлено проектом NEMOSKVA.Понравился материал?помоги сайту!
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