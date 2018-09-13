 
13 сентября 2018МостыNEMOSKVA
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Preview_cover_pictureСаймон Шейх. «Локальное и глобальное: как живет художественное сообщество сегодня?» Preview_cover_pictureМарина Фокидис. «Connecting... Connecting... Connected! Что соединяет искусство? Практические советы» Preview_cover_pictureЯра Бубнова. «Искусство для XXI века — путеводитель и полезные советы» Preview_cover_pictureЭлиза Р. Линн и Леннарт Вольф. «Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир» Preview_cover_pictureСофия Викторино. «Искусство, культура и сотрудничество на практике» Preview_cover_pictureДитер Рулстрате. «Почему нам нужно искусство? Почему мы нужны искусству?» Preview_cover_pictureКосмин Костинас. «Последние тренды в public art: все ради публики?» Preview_cover_pictureМоника Шевчик. «Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях» Preview_cover_pictureПутешествие как искусство и vice versa (Разговор в одном купе) Preview_cover_pictureКристиана Пол. «Цифровое искусство на пороге традиционного музея — материалы, медиация, модели» Preview_cover_pictureВалентинас Климашаускас. «Прощай, белый куб: выставочные практики для XXI века» Preview_cover_pictureКарл Оноре: «Мы поменялись с временем местами: теперь оно измеряет нас, а не мы его»
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Марина Фокидис. «Connecting... Connecting... Connected! Что соединяет искусство? Практические советы»

Глава афинского департамента искусств, куратор и писатель приглашает в своей лекции слушателей к «метексису» — групповому обмену энергиями

 
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25 августа 2018 года в рамках образовательных выступлений внутри проекта NEMOSKVA в Красноярске выступила глава афинского департамента искусств, куратор и писатель Марина Фокидис, которая рассказала о греческом опыте взаимопроникновения политики, искусства и сознания людей.


Цикл лекций был организован при поддержке представительства ЕС в России.

Видео предоставлено проектом NEMOSKVA.

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