 
12 сентября 2018МостыNEMOSKVA
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Preview_cover_pictureЯра Бубнова. «Искусство для XXI века — путеводитель и полезные советы» Preview_cover_pictureЭлиза Р. Линн и Леннарт Вольф. «Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир» Preview_cover_pictureСофия Викторино. «Искусство, культура и сотрудничество на практике» Preview_cover_pictureДитер Рулстрате. «Почему нам нужно искусство? Почему мы нужны искусству?» Preview_cover_pictureКосмин Костинас. «Последние тренды в public art: все ради публики?» Preview_cover_pictureМоника Шевчик. «Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях» Preview_cover_pictureПутешествие как искусство и vice versa (Разговор в одном купе) Preview_cover_pictureКристиана Пол. «Цифровое искусство на пороге традиционного музея — материалы, медиация, модели» Preview_cover_pictureВалентинас Климашаускас. «Прощай, белый куб: выставочные практики для XXI века» Preview_cover_pictureКарл Оноре: «Мы поменялись с временем местами: теперь оно измеряет нас, а не мы его» Preview_cover_pictureМихал Новотный. «Люди и город в ритме современного искусства»
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Яра Бубнова. «Искусство для XXI века — путеводитель и полезные советы»

Куратор и локальная повестка, куратор и локальные бюрократы: что с этим делать? Своим опытом делится директор Центра современного искусства в Софии

 
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Лекционный цикл проекта NEMOSKVA докатился до Улан-Удэ, где 1 сентября выступила директор Центра современного искусства в Софии Яра Бубнова. Речь шла о ее собственном опыте работы с европейским искусством, об отсутствии знаний вовне о Болгарии и о хитросплетениях ежедневной кураторской работы.


Лекционный цикл был поддержан представительством ЕС в России.

Видео предоставлено проектом NEMOSKVA.

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