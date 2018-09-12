Яра Бубнова. «Искусство для XXI века — путеводитель и полезные советы»
Куратор и локальная повестка, куратор и локальные бюрократы: что с этим делать? Своим опытом делится директор Центра современного искусства в Софии
Лекционный цикл проекта NEMOSKVA докатился до Улан-Удэ, где 1 сентября выступила директор Центра современного искусства в Софии Яра Бубнова. Речь шла о ее собственном опыте работы с европейским искусством, об отсутствии знаний вовне о Болгарии и о хитросплетениях ежедневной кураторской работы.
Лекционный цикл был поддержан представительством ЕС в России.
Видео предоставлено проектом NEMOSKVA.Понравился материал?помоги сайту!
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