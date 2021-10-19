Что вы найдете в разделе «Молодая Россия»?

Сегодня мы открываем на Кольте новый раздел — «Молодая Россия». Что это за штука и что вы сможете здесь найти?

Совсем недавно Кольта вместе с Фондом имени Фридриха Эберта объявили конкурс «27 сентября 2050 года». Он был связан с появлением новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы» под редакцией Михаила Ратгауза.

Книга вышла в «Новом издательстве», была сделана по инициативе фонда, работающего в России уже 30 с лишним лет, и посвящена самым разным сценариям будущего страны еще лет через 30, причем в самых пестрых формах и жанрах — от литературы до статистики. Подробнее о книге вы можете почитать вот здесь и здесь.

Но, разумеется, вопрос о будущем этой огромной страны нельзя ставить без молодых людей, которым это будущее очевидно принадлежит. Поэтому мы устроили конкурс для авторов до 35 лет с просьбой вообразить один день в будущем (своем или своих соотечественников). На него можно было отправить литературу, аналитику, видео, архитектурные идеи, графические истории — и так вплоть до мемов.

Редакция уже писала о результатах и о том, как она была приятно (не то слово!) удивлена. Во-первых, массовым живым откликом, который вызвала эта идея: жюри едва справилось с обилием заявок. И, во-вторых, тем, сколько хорошего, прекрасного, показательного прислали молодые люди. Оставлять это в закромах редакции было бы непростительно.







Поэтому мы открываем сегодня раздел «Молодая Россия», в котором вы в течение ближайшего полугодия сможете сами увидеть (и оценить) лучшее из прибывшего на редакционную почту. Раздел будет работать при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.

Тут одно важное примечание.

Как (почти) у каждого конкурса, и у этого был призовой фонд, и материальный, и символический. Мы уже делились сложностями, которые мы при этом испытали: количество хороших вещей (в особенности текстов) явно перекрывало все намеченные наградные границы, и выбрать победителей было крайне трудно. Но ничто не мешает нам расширить эти рамки на страницах Кольты. Поэтому мы будем здесь публиковать не только триумфаторов, но и те работы, которые, увы, остались без наград, но от этого ничуть не стали хуже.

Конечно, и книга, и конкурс обсуждались в соцсетях. Нам запомнился один коммент примерно такого рода: по сути, вы сделали небольшой (заметим от себя, исключительно нестрогий) социологический опрос среди молодежи (и да, авторы оказались в том числе из самых далеких точек России). Мы тоже так думаем.

Итак, мы предлагаем смотреть на этот раздел из двух перспектив: и самой простой, читательской, и, если угодно, аналитической. Что видят в своем собственном будущем молодые авторы? Каким оно может быть, каким оно должно быть, какие рабочие инструменты фантазии для этого используются?

Тут можно будет искать и находить и симптоматическое, и просто отлично сделанное и приносящее удовольствие.

В общем, добро пожаловать в «молодую Россию», думающую о своем завтра и послезавтра!

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU