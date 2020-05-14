Примите участие в дискуссии «На пике пожаров»
Это лето обещает быть особенно жарким. Лесные пожары — это то, с чем нам снова придется иметь дело. Можем ли мы изменить ситуацию к лучшему?
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Фестиваль состоит из фильмов, дискуссий, мастер-классов, к которым присоединятся подкасты.
Одна из дискуссий на фесте будет посвящена горящим лесам — проблеме, которая преследует Россию, как и весь мир, не первый год.
2020-й обещает быть особенно жарким и в этом смысле огнеопасным. Что с этим делать? Можно ли разработать новые методы тушения лесных пожаров? Как предотвратить крупные ЧП? Что делать в этой ситуации людям? Как спасать растительные сообщества? Должны ли мы создавать для городов специальные системы дымовой защиты?
Этому будет посвящен разговор в режиме онлайн, в котором примут участие климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский и старший участковый лесничий Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес», главный редактор интернет-портала Forest Владимир Захаров. Вести дискуссию будет научный сотрудник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный журналист, кандидат географических наук Юлия Кузнецова.
Дискуссия состоится 24 мая в 17:00. Чтобы принять в ней участие, послушать экспертов и задать ваши вопросы, нужно зарегистрироваться вот здесь.
В программе фестиваля будет также показан фильм Козимы Данноритцер «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год). Вы сможете увидеть его на Кольте 23 мая.
Подписывайтесь на наши обновления
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Старые мастера живописи, сомнительные телешоу и другие малоизвестные факты в тесте, посвященном великой британской группе
Вчера
17:25Фестиваль Telling Stories состоится в онлайн-формате
15:01Начинается всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков
13:09«Эшколот» продолжает медленное чтение Агнона
12:34ГМИИ покажет «Тайную вечерю» Дмитрия Крымова
11:47Как переживают пандемию креативные кластеры Берлина и Москвы?Все новости