Примите участие в дискуссии «На пике пожаров»

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Фестиваль состоит из фильмов, дискуссий, мастер-классов, к которым присоединятся подкасты.

Одна из дискуссий на фесте будет посвящена горящим лесам — проблеме, которая преследует Россию, как и весь мир, не первый год.

2020-й обещает быть особенно жарким и в этом смысле огнеопасным. Что с этим делать? Можно ли разработать новые методы тушения лесных пожаров? Как предотвратить крупные ЧП? Что делать в этой ситуации людям? Как спасать растительные сообщества? Должны ли мы создавать для городов специальные системы дымовой защиты?

Этому будет посвящен разговор в режиме онлайн, в котором примут участие климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский и старший участковый лесничий Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес», главный редактор интернет-портала Forest Владимир Захаров. Вести дискуссию будет научный сотрудник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный журналист, кандидат географических наук Юлия Кузнецова.

Дискуссия состоится 24 мая в 17:00. Чтобы принять в ней участие, послушать экспертов и задать ваши вопросы, нужно зарегистрироваться вот здесь.

В программе фестиваля будет также показан фильм Козимы Данноритцер «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год). Вы сможете увидеть его на Кольте 23 мая.

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