Премьера фильма «Мегапожары»

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Лесные пожары — явление с виду почти мистическое. Каждый год по всей планете выгорают миллионы гектаров леса. Дым от этих возгораний стелется на территориях России, Южной Америки и других регионов. Между тем это напрямую связано с общим климатическим беспределом: за него отвечает на планете человек или эпоха «антропоцена», которую он учредил своими действиями.

Действие фильма «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год, 90 мин.) Козимы Данноритцер тоже носит планетарный характер. Со съемочной группой и журналистами она побывала в США, Канаде, Бразилии и Индонезии. В каждой стране она узнала про лесные пожары с локальным колоритом, выяснила про методы борьбы с напастью, поговорила с волонтерами и специалистами по безопасности городов.

Российская онлайн-премьера этого фильма пройдет 23 мая на Кольте. Вы сможете посмотреть его дважды — в 12:00 и в 19:00. Утренний сеанс завершится в 13:30 дискуссией о фильме и о проблеме с руководительницей противопожарной программы Greenpeace России Софьей Косачевой в YouTube. Вечерний будет идти до 20:30, и после этого вы сможете задать свои вопросы автору фильма Козиме Данноритцер в YouTube.

Кроме того, 24 мая на фестивале состоится дискуссия «На пике пожаров», в которой вы тоже сможете принять посильное участие.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

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