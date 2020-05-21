Премьера фильма «Пища для перемен»

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Скорее всего, вы не имеете ни малейшего представления о том, в каких разрушительных процессах участвуете, когда выбрасываете в ведро забытый в холодильнике просроченный йогурт или увядший лист салата. Из вот этого поразительного текста Юлии Кузнецовой вы можете узнать, например, что в условиях свалки, без доступа к кислороду, этот лист может пролежать до 25 лет.

Магазины не берут некондиционный в смысле внешнего вида продуктовый товар, недоеденная еда сгребается с тарелок в ресторане, фермеры выливают тысячами литров молоко, которое они не успели реализовать. И все это происходит при гигантском количестве людей, которые просто недоедают.

В этой проблеме решил разобраться француз Бенуа Бренже с помощью документального фильма «Пища для перемен» (2019 год, 54 мин.).

Вы сможете увидеть его сегодня прямо здесь — три раза: в 10:00, 14:00 и 19:00 по Москве. К сожалению, для этого вы должны физически находиться в России.

Но, чтобы просмотр не прошел без осознания, организаторы фестиваля решили устроить два его обсуждения.

Через час после сеанса в 14:00, то есть в 15:00, в YouTube начнется обсуждение фильма с Иваном Чуксиным, лауреатом Всероссийского конкурса научных проектов Science Slam Nano, аспирантом кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. Тимирязева.

А в 20:00, то есть по окончании вечернего сеанса, к вашим услугам будет и сам Бенуа Бренже, режиссер картины. Для этого перейдите в YouTube.

Между прочим, на фестивале пройдет еще отдельный мастер-класс, где знающие люди научат вас, как обращаться с продуктами, чтобы спасти их от свалки. Мероприятие называется весело — «Диско-суп», и вы можете попасть на него вот здесь.

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