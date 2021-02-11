Роттердам-2021: очень странное кино

50-й Роттердамский кинофестиваль завершился победой индийского фильма «Галька». Эта жестокая патриархальная драма повествует об отце-алкоголике и его маленьком сыне. Фильм следует традициям реализма и наполнен шокирующими картинами индийской реальности, в которой бедным семьям приходится, к примеру, есть крыс. Наталья Серебрякова рассказывает о других ярких картинах кинофестиваля, многие из которых — дебюты.

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«Собака, которая не хотела молчать» («The Dog Who Wouldn't Be Quiet»)Режиссер Ана Кац

Себастьян — одинокий канадец лет тридцати, который подрабатывает дизайнером. У него есть собака. Когда хозяин уходит на работу, она жалобно воет, беспокоя соседей. Делегация соседей приходит к нему и просит как-то утихомирить бедное животное. Тогда Себастьян приводит пса в офис, аргументируя тем, что в Квебеке можно брать с собой собак на работу. Но начальство непреклонно. После тихого, приятного уик-энда в компании друзей случается инцидент, из-за которого собака погибает.

Черно-белый фильм аргентинки Аны Кац сделан очень изобретательно: в ключевые (и самые грустные) моменты картина превращается в анимационную. Сюжет разворачивается в совершенно фантастическое зрелище, где на землю падает метеорит, отчего все люди перестают быть прямоходящими и встают на четвереньки. Фильм проникнут меланхолическим настроением и выглядит так, как будто работы бразильского режиссера Клебенсо Мендосы Фильо скрестили с фильмами Йоргоса Лантимоса. В нем есть и комические приметы времени. Например, начальница, отказывая Себастьяну в работе, замечает: «Понимаете, сейчас каждый считает, что может быть дизайнером. Нужны программисты». Картина получила премию VPRO Big Screen Award.

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