Анимационный фестиваль «Крок»

Кадр из анимационного фильма «Сестра»

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Фестиваль «Крок» в этом году был юбилейным, двадцать пятым, и по этому поводу организаторами было решено впервые за последние годы объединить студенческий и профессиональный выпуски, которые обычно чередовались. Программа, таким образом, получилась особенно интенсивной, фильмов-фаворитов у профессионалов, плывущих на фестивальном корабле, было много, да и жюри традиционно жаловалось, что призов на все любимое ему не хватило, так что принятие решений было кровавым.

Надо сказать, что топ общих фаворитов, среди которых были фильмы, увенчанные призами всевозможных фестивалей, не вполне совпадал с призовым списком. Вот, например, фильм голландки Нинке Дойц «Улица Bloeistraat, 11», получивший Гран-при Анси и шестое место фестивального рейтинга на «Кроке», жюри не отметило никак, то же получилось и с картиной Галины Голубевой «А как наши космонавты» — с четвертым местом рейтинга и без наград. Сетовать на это не приходится — разнообразие вкусов украшает наш мир. Но, поскольку про некоторые из самых заметных картин «Крока» уже шла речь в обзорах фестиваля российской анимации в Суздале (например, про фильмы «Теория заката», «А как наши космонавты», «Первый гром», и «Суета сует») и международного фестиваля в Анси («Крок» полюбил «Этот великолепный торт», «Падение», «Уикенды» и «Улицу Bloeistraat, 11»), в этот раз речь пойдет только о том, что не упоминалось.