Гид по спящим объектам

До 11 октября в Московском музее современного искусства на Гоголевском, 10 можно посмотреть коллективную выставку «Паузы», посвященную практикам замедления времени. Выставка организована совместно со школой современного искусства «Свободные мастерские» и проходит в рамках программы поддержки молодого искусства MMoMA и Параллельной программы VII Московской международной биеннале молодого искусства.

Главная тема «Пауз» рифмуется с новым витком пандемии. Время вокруг нас то замедляется, то интенсивно ускоряется, заставляя ценить остановки, которые кажутся моментами проявления индивидуальной воли. Что, если конвертировать недели бессонницы в бесконечное сновидение, в уход от невыносимых условий — или в пространство грезы, фантазии и игры? Замедление позволяет нам постепенно освоить бездействие, увидеть в нем новую модель поведения, созерцать бег времени, не вмешиваясь в него. По словам куратора Оксаны Чвякиной, целью было создание пластики, которая воспроизводила бы переживание покоя. Авторы из разных стран высказались на эту тему в инсталляциях, скульптурах, фотографиях и видео; некоторые из них мы объединили в этом кратком гиде.

Анна Сопова, Антанас Яциневичюс. time-into-a-loop-. 2019. Инсталляция © Московский музей современного искусства

Петля времени

Центральным объектом в инсталляции «time-into-a-loop-» является аппарат электросонотерапии. Электросон применялся в советских санаториях и медицинских учреждениях для лечения хронических заболеваний, в том числе бессонницы. Аппарат работал по принципу воздействия на центральную нервную систему импульсными токами низкой частоты, оказывая тем самым седативный эффект. По словам художников, время сегодня — это валюта, оно продается и покупается на рынке труда. Впадение в сон оказывается практикой замирания, укрытия от непереносимых внешних условий. Инсталляция окружена маятниками, свойство которых — нарушать границы, вторгаться во внутреннюю динамику процессов. Закольцованная форма инсталляции, напоминающая черную дыру, ее звук и окружающие ее металлические маятники призваны подчеркнуть цикличность времени и замкнутость в петлю.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU