Можно ли остаться в профессии, выступая с феминистских позиций?

В общественной дискуссии последних месяцев мы наблюдаем новый виток конфликтов вокруг феминизма, феминистской оптики и гендерной чувствительности, который стремительно набирает обороты. Один из первых конфликтов вспыхнул после протестов против фильма «Дау», которые вызвали большой раскол среди кинокритиков. За ними последовали скандал вокруг профайла Алексея Венедиктова на BBC, где его обвиняли в харассменте, выступление Виктора Шендеровича, объявившего феминизм «правом на террор и хамство», и, наконец, дискуссия о домогательствах в университетах. Дополнительным фоном для этих событий стали социальное напряжение, сгустившееся во время пандемии, растущий разлом между поколениями, тревога за будущее и предчувствие перемен.

Всякая женщина, хоть раз выступавшая в каком-нибудь российском публичном споре «на феминистской стороне», знает, что о накоплении авторитета в этой области говорить не приходится. Чем больше аудитория, чем известнее ваш оппонент, тем вероятнее, что с первых минут диалога вы окажетесь «никому не известной барышней», «непонятной выскочкой» и в конечном счете «девочкой». Вы можете быть кандидатом наук, ведущей знаменитого видеоблога, подкаста, телеграм-канала, но уровень вопросов к вам будет неуклонно снижаться. Вы будете оправдываться, что «не считаете женщин лучше мужчин», рассуждать о том, «виноваты» ли школьницы в приставаниях учителей, или вежливо объяснять: мол, сестрам Хачатурян очень трудно было «слушаться отца». И скажите спасибо, если вас не начнут допрашивать о личной жизни.

Впрочем, сегодня у дискуссии есть новые черты. Застрельщицами в ней выступили уже не столько отдельные феминистки, сколько сетевые платформы с горизонтальным управлением — Doxa и KKBBD. Идея создать сайты уже возникала в начале 2010-х, на излете «Живого журнала», но инициативу как-то вытеснили глянцевые издания — от Wonderzine до Cosmopolitan. Активистки переместились в ФБ-сообщества и в сотни пабликов «ВКонтакте» с самыми разными редакторскими коллективами. Теперь, похоже, потребность в феминистских медиа возникает снова.

Отвечать на поток агрессии от лица платформы или независимого широкого движения, конечно, легче, чем в одиночку. Но у платформ есть и другая проблема: они отчасти съедают независимые личности своих участниц, превращаясь в то, что называется институцией. В этом смысле мне кажется важным не забывать о собственных позициях, периодически отмечаясь на разных площадках. Ведь рано или поздно мы уходим из институций, оставляя им свои тексты, вложенные силы, символический капитал. И снова начинаем с нуля.

Годами глядя на «дебаты», где такая или другая медийная или гуманитарная величина публично отчитывает аспирантку, журналистку, сотрудницу галереи или вуза за слово «гендер», я думаю о том, что нам не хватает пространств, где можно было бы не вести борьбу «за» или «против», а поговорить друг с другом как субъекты. Не писать буквари, не втолковывать говорящей голове, что дважды два — четыре, а сосредоточиться на том, что мы делаем профессионально и чего нам в этом не хватает. Имеет смысл делиться результатами, обсуждать, как гендерные исследования меняют нашу оптику и сферы, в которых мы все эти годы работаем. Это дополнит и усилит деятельность общественных движений.

Сегодня в рамках нового спецпроекта She is an expert мы открываем на Кольте одну из таких дискуссионных площадок. Спецпроект будет действовать при поддержке одноименного портала Sh.e, несколько лет назад созданного Нурией Фатыховой в рамках ее работы в Фонде им. Генриха Бёлля. Портал — первая в России пополняемая база данных эксперток из самых разных областей: от финансов, ветеринарии и математики до деколониальной мысли и ремесла (кстати, в базе можете зарегистрироваться и вы). Одна из задач портала — повысить число женщин среди экспертов в общественных дискуссиях.

Что касается спецпроекта Кольты, то его идея в том, чтобы сделать акцент на женщинах, которые разделяют феминистские идеи и занимаются сегодня новой работой по производству смыслов, зачастую сталкиваясь с большим сопротивлением или стереотипами.

Кстати, впервые я задумалась о том, что мне не хватает такого проекта, в 2014 году. Помню, тогда как раз на Кольте вышла статья о том, что «быть сейчас феминисткой в России» означает «пойти на сознательное упрощение своей позиции», где говорилось и обо мне — среди «теоретиков», которые в этот путь точно не впишутся, поскольку «именно их “умность”» делает их сегодня «маргинальными».

Не знаю насчет маргинальности, но я действительно не вижу смысла «упрощать» дискуссию ни на общественные, ни на профессиональные темы. И было бы неплохо самим решить, какие именно вопросы нам интересно обсуждать помимо дежурных реакций на очередные новостные поводы. Понять, как соотносятся наши личные и экспертные позиции, сравнить, как и почему сформировались наши взгляды и методы. Думаю, в процессе кристаллизуются и разного рода политические сюжеты.

Первым материалом нового раздела станет интервью с Кади Полли, директрисой эстонского музея KUMU, которая в этом году открыла выставку «Самовоссоздание. Эмансипированная женщина в эстонском и финском искусстве». Следом будут тексты о том, как гендер появляется в исторических исследованиях, социологии, образовании, музейном деле, кураторстве, правозащите — и так далее.

Если вы хотите поговорить о том, можно ли в России остаться в профессии, выступая с феминистских позиций, поделиться опытом своих столкновений с общественным мнением или рассказать о проектах, которые удалось реализовать, пишите на адрес nadia.plu1@yandex.ru.

