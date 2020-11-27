2020-й оказался одним из самых трудных, напряженных, критических годов в новейшей истории. Кольта пытается отрефлексировать этот факт в отдельной рубрике «“Ужасный год”. Ситуация-2020».

Но мы, конечно, не одиноки в этом усилии.

Международный Мемориал при поддержке Европейского союза проводит сегодня целую конференцию на эту тему: «Россия и Европа в 2020 году. Предварительные итоги».

Конференция поделена на две секции.





11:15 — 13:00. Россия и Евросоюз. Вызовы со стороны постимперии?

В этой секции примут участие:

● Анна Темкина (Европейский университет в Санкт-Петербурге);

● Ивона Райхардт (Колледж Европы в Натолине, Польша);

● Карин Клеман (Национальный центр научных исследований, Франция).

Модератор: Кирилл Мартынов.





14:00 — 15:45. Итоги 2020 года

В этой секции участвуют:

● Татьяна Ворожейкина (Свободный университет, Москва);

● Кирилл Рогов (фонд «Либеральная миссия», Москва);

● Иван Крастев (Центр либеральных исследований, София);

● Ральф Фюкс (Zentrum Liberale Moderne, Берлин).

Модератор: Ирина Щербакова.





Начало конференции в 11:00.

Более подробно о программе вы можете прочесть вот здесь.

Зарегистрироваться — здесь.

Кольта весь день будет транслировать конференцию прямо на этой странице.

Трансляция окончена











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