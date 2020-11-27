«Россия и Европа в 2020 году. Предварительные итоги»
Сегодня на Кольте — трансляция конференции о политических и общественных итогах сложного 2020-го с участием ведущих политологов и социологов
2020-й оказался одним из самых трудных, напряженных, критических годов в новейшей истории. Кольта пытается отрефлексировать этот факт в отдельной рубрике «“Ужасный год”. Ситуация-2020».
Но мы, конечно, не одиноки в этом усилии.
Международный Мемориал при поддержке Европейского союза проводит сегодня целую конференцию на эту тему: «Россия и Европа в 2020 году. Предварительные итоги».
Конференция поделена на две секции.
11:15 — 13:00. Россия и Евросоюз. Вызовы со стороны постимперии?
В этой секции примут участие:
● Анна Темкина (Европейский университет в Санкт-Петербурге);
● Ивона Райхардт (Колледж Европы в Натолине, Польша);
● Карин Клеман (Национальный центр научных исследований, Франция).
Модератор: Кирилл Мартынов.
14:00 — 15:45. Итоги 2020 года
В этой секции участвуют:
● Татьяна Ворожейкина (Свободный университет, Москва);
● Кирилл Рогов (фонд «Либеральная миссия», Москва);
● Иван Крастев (Центр либеральных исследований, София);
● Ральф Фюкс (Zentrum Liberale Moderne, Берлин).
Модератор: Ирина Щербакова.
Начало конференции в 11:00.
Более подробно о программе вы можете прочесть вот здесь.
Зарегистрироваться — здесь.
Кольта весь день будет транслировать конференцию прямо на этой странице.
Трансляция окончена
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